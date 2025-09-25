#АЭС в Казахстане
Общество

Сговоры при оценке недвижимости под снос: в акимате Астаны предложили полиции проверять оценщиков

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 13:54 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель акима Астаны Евгений Глотов на заседании в маслихате 25 сентября 2025 года рассказал, как можно избежать сговоров при изъятии и сносе частных домов или гаражей, передает корреспондент Zakon.kz.

И.о. руководителя Управления жилья и жилищной инспекции Астаны Бейсен Усенов сообщил о планах выкупа 94 участков земли площадью 4 га на сумму 1,9 млрд тенге. По его словам, на этих участках будут построены школы, административные здания, детские сады и дороги.

Между тем депутат маслихата Нурлан Муслим выразил недовольство оценкой в случаях изъятия и сноса частных домов.

"Я смотрю по "Южному" список – 5-5,5 млн тенге. В прошлом году таких цифр не было. Я по роду деятельности тоже занимаюсь выкупом. Например, мы по 4,5 млн тенге выкупаем. Частные структуры. На основании чего цена формируется? ...Мне кажется, нужно смотреть эти моменты. Это же бюджетные деньги", – заявил он.

Коллегу поддержал депутат Азамат Айтхожин. Он отметил, что нужна четкая шкала оценки.

"Мы сейчас дорабатываем шкалу. Не будем ссылаться на рынок, нам нужна четкая шкала: из чего построен дом, площадь участка, наличие саженцев, из чего забор и так далее", – подчеркнул депутат.

Представитель акимата заявил, что цены формируются на основании рынка.

"Оценщик производит оценку в зависимости от площади участка – по сравнению с прошлым годом произошел рост. Если в прошлом году максимальная стоимость сноса гаража составляла 4,5 млн тенге, то в этом году это уже 5,2-5,5 млн тенге. Это диктует рынок. Я вам прямо скажу: некоторые собственники не соглашаются и просят 8-9 млн тенге, потому что им нужно "на лечение, погасить кредит или купить машину", – отметил он.

Заместитель акима Астаны Евгений Глотов заявил о заинтересованности в экономии бюджетных денег. При этом он отметил, что в городе очень много изъятий и сноса и очень большие средства на это направление выделяются.

"Есть нормы закона, которые не позволяют нам вольно оценивать объекты недвижимости и земли... Я предлагаю в тех случаях, когда у нас есть сомнения, правильный выход – это передавать материалы в правоохранительные органы, чтобы они давали правовую оценку действиям. И там, где есть претензии к оценочным компаниям, пусть возбуждаются уголовные дела, и оценщики, возможно, совместно с собственниками привлекаются к административной или уголовной ответственности. Это поможет избежать сговоров при проведении оценки", – сказал он.

5 июня 2025 года сообщалось, что в Астане сносят незаконно построенный жилой комплекс "Mardan".

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
