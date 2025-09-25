Сговоры при оценке недвижимости под снос: в акимате Астаны предложили полиции проверять оценщиков

Заместитель акима Астаны Евгений Глотов на заседании в маслихате 25 сентября 2025 года рассказал, как можно избежать сговоров при изъятии и сносе частных домов или гаражей, передает корреспондент Zakon.kz.

И.о. руководителя Управления жилья и жилищной инспекции Астаны Бейсен Усенов сообщил о планах выкупа 94 участков земли площадью 4 га на сумму 1,9 млрд тенге. По его словам, на этих участках будут построены школы, административные здания, детские сады и дороги.

Между тем депутат маслихата Нурлан Муслим выразил недовольство оценкой в случаях изъятия и сноса частных домов.

"Я смотрю по "Южному" список – 5-5,5 млн тенге. В прошлом году таких цифр не было. Я по роду деятельности тоже занимаюсь выкупом. Например, мы по 4,5 млн тенге выкупаем. Частные структуры. На основании чего цена формируется? ...Мне кажется, нужно смотреть эти моменты. Это же бюджетные деньги", – заявил он.

Коллегу поддержал депутат Азамат Айтхожин. Он отметил, что нужна четкая шкала оценки.

"Мы сейчас дорабатываем шкалу. Не будем ссылаться на рынок, нам нужна четкая шкала: из чего построен дом, площадь участка, наличие саженцев, из чего забор и так далее", – подчеркнул депутат.

Представитель акимата заявил, что цены формируются на основании рынка.

"Оценщик производит оценку в зависимости от площади участка – по сравнению с прошлым годом произошел рост. Если в прошлом году максимальная стоимость сноса гаража составляла 4,5 млн тенге, то в этом году это уже 5,2-5,5 млн тенге. Это диктует рынок. Я вам прямо скажу: некоторые собственники не соглашаются и просят 8-9 млн тенге, потому что им нужно "на лечение, погасить кредит или купить машину", – отметил он.

Заместитель акима Астаны Евгений Глотов заявил о заинтересованности в экономии бюджетных денег. При этом он отметил, что в городе очень много изъятий и сноса и очень большие средства на это направление выделяются.

"Есть нормы закона, которые не позволяют нам вольно оценивать объекты недвижимости и земли... Я предлагаю в тех случаях, когда у нас есть сомнения, правильный выход – это передавать материалы в правоохранительные органы, чтобы они давали правовую оценку действиям. И там, где есть претензии к оценочным компаниям, пусть возбуждаются уголовные дела, и оценщики, возможно, совместно с собственниками привлекаются к административной или уголовной ответственности. Это поможет избежать сговоров при проведении оценки", – сказал он.

5 июня 2025 года сообщалось, что в Астане сносят незаконно построенный жилой комплекс "Mardan".