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Законодательство РК

Антикор потребовал явки экс-акционера АО "Банк Астаны" Олжаса Тохтарова

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 20:48 Фото: freepik
Антикоррупционная служба Республики Казахстан ведет расследование уголовного дела в отношении бывшего мажоритарного акционера АО "Банк Астаны" Олжаса Тохтарова и других лиц по факту хищения активов банка в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что дело связано с фиктивными агентскими услугами и незаконным отчуждением здания бизнес-центра в Алматы в пользу подконтрольного ТОО "SKK Tennasy Group".

Следствие квалифицировало действия Тохтарова по статьям 28 ч. 3, 189 ч. 4 п. 2 УК РК, что подтверждается собранными доказательствами. В связи с его нахождением за пределами Казахстана и уклонением от допроса Антикор опубликовал уведомление о вызове подозреваемого через СМИ.

Тохтарову необходимо явиться на допрос в Агентство по противодействию коррупции 26 сентября 2024 года в 11:00. Подозреваемый вправе пригласить защитника или ходатайствовать о предоставлении защитника органом, ведущим расследование.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 сентября 2024 года принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали. По словам главы Антикора, продолжается работа по пресечению правонарушений с участием высокопоставленных должностных лиц. 

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