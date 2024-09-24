Глава Антикора с докладом прибыл в Акорду

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 сентября 2024 года принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали. По словам главы Антикора, продолжается работа по пресечению правонарушений с участием высокопоставленных должностных лиц, сообщает Zakon.kz.

Также, как уточнили в пресс-службе Акорды, агентством с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1 трлн 90 млрд тенге. В Фонд поддержки инфраструктуры образования зачислено 153,3 млрд тенге. Благодаря указанным средствам уже открылось более 50 школ, ожидается строительство еще 30 учебных заведений;

Кроме того, Жумагали проинформировал об исполнении ряда поручений:

запущен проект по "окрашиванию денег", внедряемый агентством совместно с Национальным банком и Министерством финансов через платформу "Цифровой тенге";

в рамках реализации положений Послания главы государства проводится работа по искоренению коррупции при строительстве дорог и в аграрном секторе.

В продолжении он доложил о том, что осуществляется мониторинг Нацпроекта "Комфортная школа", в ходе которого анализируются возможные коррупционные риски, способствующие нерациональному использованию средств, затягиванию сдачи объектов.

Вместе с тем проинформировал о мерах по устранению коррупционных факторов, способствовавших многомиллиардным хищениям из фонда оплаты труда педагогов:

в 2024 году по инициативе агентства внедрены цифровые решения, направленные на автоматизацию бюджетных процессов, интеграцию системы Казначейства с системами бухучета организаций образования, внедрение биометрии при подписании платежных документов.

В заключение Жумагали доложил о результатах по другим основным направлениям деятельности ведомства: международному сотрудничеству, кадровой политике, нормотворческому процессу.

После доклада глава государства дал ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.

Ранее Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Он проинформировал президента о реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике.