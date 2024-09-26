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Законодательство РК

Закончился прием заявок по госпрограмме "Бюджет народного участия". Что дальше?

Прием заявок по госпрограмме &quot;Бюджет народного участия&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 13:36 Фото: Адиль Садыков
Прием заявок на городскую программу "Бюджет народного участия" начался 9 сентября и продлился до 25 сентября включительно. Всего на сайт budget.open-almaty.kz от жителей мегаполиса поступило 6 118 заявок.

Наурызбайский район лидировал по количеству предложений – горожане подали на рассмотрение 1 370 проектов. На второе место вышел Жетысуский район – было подано 1 199 заявок.

Основное направление, по которому алматинцы подали заявки, – установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования. Подобных проектов на сайте 2 929 штук.

Следующий этап программы – рассмотрение заявок экспертными советами, которые были созданы при каждом районном акимате города Алматы. В период до 8 октября каждое предложение будет рассмотрено комиссией.

Прием заявок по госпрограмме "Бюджет народного участия", фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 13:36

Фото: Адиль Садыков

Какие проекты не будут приниматься к рассмотрению:

  • рассчитаны только на разработку проектно-сметной документации, без проведения строительно-монтажных работ;
  • фрагментарные (требующие в будущем реализации дополнительных элементов);
  • не соответствуют программе развития Алматы и законодательству РК
  • коммерческого характера и др.

Представители экспертных советов и районных акиматов оценят поступившие заявки на предмет их соответствия требованиям и критериям "Бюджета народного участия", предусмотренным категориям, на наличие эскиза и ориентировочной сметы.

После рассмотрения каждая заявка получит один их трех статусов: "Допущена к голосованию", "Направлена на доработку" или "Отклонена".

Прием заявок по госпрограмме "Бюджет народного участия", фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 13:36

Фото: Адиль Садыков

Заявки, оформленные в соответствии со всеми правилами "Бюджета народного участия", получат одобрение и будут допущены к этапу голосования.

У авторов предложений, направленных на доработку, будет возможность откорректировать свои проекты и повторно направить заявки на рассмотрение с 9 по 14 октября текущего года. Уведомление о необходимости доработать заявку авторы получат на электронный адрес, который был указан при регистрации на интернет-портале budget.open-almaty.kz.

Проекты, допущенные к голосованию, будут опубликованы на интернет-портале budget.open-almaty.kz

Консультацию или информацию о "Бюджете народного участия" можно получить в районных акиматах г. Алматы, а также в Общественной приемной акимата г. Алматы Open Almaty по телефону 224 39 29 (вн. 203).

Прием заявок по госпрограмме "Бюджет народного участия", фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 13:36

Фото: Адиль Садыков

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