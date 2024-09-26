Памятник насмерть придавил девочку в Атырау: отец сделал заявление спустя три месяца

Скоро 100 дней, как родители семилетнего ребенка, которого насмерть придавил памятник в Атырау, не могут добиться наказания ответственных. Родные малышки уверены, что расследование дела затягивают, передает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла в Атырау ночью 26 июня 2024 года. Семилетнюю девочку придавило одним из памятников ветеранам ВОВ, которые были установлены в Парке Победы в 2020 году. От полученных многочисленных травм ребенок скончался в областной детской больнице, а отец и брат, которые находились в этот момент вместе с ней, получили различные серьезные переломы конечностей.



По словам родителей, городской акимат помог возвести могилу и на этом все. Отметим, у мальчика была травма головы и перелом руки в двух местах, а у мужчины – грудного отдела позвоночника и одного ребра. Лечение они провели за свой счет.

"3 октября будет 100 дней, как нашей маленькой Айару не стало. Каждый раз мне тяжело вспоминать этот день и говорить об этом. Мы написали заявление в полицию, но уже больше трех месяцев дело до сих пор расследуется. Расследование сильно затянулось, я думаю, это делается специально. Хотя нам следователь и говорит, что дело непростое, что нужно время, что они ищут подрядчиков, которые устанавливали эти памятники, людей которые принимали их, нас это не успокаивает. Нам очень тяжело. Мы не понимаем, наверное, по закону есть определенное время для рассмотрения дела", – рассказал корреспонденту Zakon.kz отец погибшей девочки Айдос Сабыров.

За комментарием мы обратились в пресс-службу департамента полиции Атырауской области. По словам следователя департамента Расула Бегалиева, по данному факту уголовное дело заведено по двум статьям: 306 ч. 3 и 371 ч. 2 УК РК. Расследование подходит к концу. Иная информация не подлежит разглашению.

Ранее Zakon.kz писал, что отец девочки рассказал подробности произошедшего.