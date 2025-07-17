В Атырау вынесли приговор по делу о гибели ребенка, на которого обрушился памятник

Суд №2 города Атырау поставил точку в резонансном уголовном деле, связанном с трагедией в городском Парке Победы, передает корреспондент Zakon.kz.

В 2023 году на семью с двумя детьми обрушился бюст героя Великой Отечественной войны. Семилетняя девочка погибла на месте, ее брат и отец получили травмы средней тяжести.

Отметим, 14 скульптур героев Великой Отечественной войны были установлены по заказу акимата в 2020 году. Как выяснило следствие, монтаж выполнил подрядчик, который допустил грубые нарушения строительных норм, что и привело к трагедии. Однако вину он не признал.

Семья погибшей настаивала на справедливом наказании. Государственный обвинитель запросил для обвиняемого четыре года лишения свободы.

Суд признал подсудимого виновным, однако переквалифицировал обвинение на ч.1 ст. 279 УК РК "Нарушение строительных норм, повлекшее смерть человека по неосторожности". При вынесении приговора суд учел наличие у мужчины несовершеннолетнего ребенка, отсутствие предыдущих судимостей и случайное стечение обстоятельств как смягчающие факторы. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В результате подсудимому назначили три года лишения свободы с запретом заниматься архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью на аналогичный срок. Однако в связи с применением амнистии срок тюремного заключения был сокращен до одного года и шести месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного компенсацию морального вреда: по 10 млн тенге каждому из пострадавших, а также обязал его возместить расходы на лечение.

По словам отца девочки, Айдоса Сабырова, он недоволен решением суда. Он планирует посоветоваться со своим адвокатом.

"Я подожду, какие меры будут приняты прокурорами в отношении акимата и ЖКХ. Я частично недоволен решением суда. Мы хотели, чтобы дело было рассмотрено в отношении всех одновременно по ст. 306 УК РК. Мне тоже надо посоветоваться с адвокатом", – рассказал Сабыров.

Трагедия произошла 26 июня 2024 года – на семилетнего ребенка упал памятник, девочка скончалась в больнице. Позже отец девочки рассказал детали инцидента.