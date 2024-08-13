Какие продукты подешевели в Казахстане
По результатам выявлено, что цены на большинство товаров снизились по сравнению с прошлым годом.
Подсолнечное масло
С начала года цены на масло снизились на 15%: если в августе 2023-го литр масла стоил 781 тенге, то в августе 2024-го цена уменьшилась до 626 тенге.
Лук
Год назад цена за килограмм лука составила 177 тенге, в августе 2024-го он продается по 129 тенге.
Капуста
Год назад капуста стоила 159 тенге за килограмм, сейчас средняя цена – 124 тенге.
Сахар
В прошлом году цена сахара достигла 434 тенге за килограмм, а в этом году продукт подешевел до 415 тенге.
Морковь
Килограмм моркови в августе 2023 года стоил 198 тенге, а в текущем году – 188 тенге.
Гречневая крупа
Год назад цена за килограмм гречневой крупы составила 338 тенге, а в текущем году средняя цена по республике снизилась до 222 тенге.
Пшеничная мука первого сорта
Килограмм пшеничной муки в августе 2023-го стоил 232 тенге, в августе 2024-го цена снизилась до 228 тенге.
"Цены на соль и макароны остались стабильными".Комитет торговли МТИ РК
19 июля 2024 года стало известно, что механизм стабилизации цен на социально значимые продукты изменили в Казахстане.