Какие продукты подешевели в Казахстане

Комитет торговли Министерства торговли и интеграции (МТИ) Казахстана провел сравнительный анализ цен Бюро национальной статистики (БНС) на социально значимые продовольственные товары в августе 2023 и 2024 годов, сообщает Zakon.kz.

По результатам выявлено, что цены на большинство товаров снизились по сравнению с прошлым годом.

Подсолнечное масло

С начала года цены на масло снизились на 15%: если в августе 2023-го литр масла стоил 781 тенге, то в августе 2024-го цена уменьшилась до 626 тенге.

Лук

Год назад цена за килограмм лука составила 177 тенге, в августе 2024-го он продается по 129 тенге.

Капуста

Год назад капуста стоила 159 тенге за килограмм, сейчас средняя цена – 124 тенге.

Сахар

В прошлом году цена сахара достигла 434 тенге за килограмм, а в этом году продукт подешевел до 415 тенге.

Морковь

Килограмм моркови в августе 2023 года стоил 198 тенге, а в текущем году – 188 тенге.

Гречневая крупа

Год назад цена за килограмм гречневой крупы составила 338 тенге, а в текущем году средняя цена по республике снизилась до 222 тенге.

Пшеничная мука первого сорта

Килограмм пшеничной муки в августе 2023-го стоил 232 тенге, в августе 2024-го цена снизилась до 228 тенге.

"Цены на соль и макароны остались стабильными". Комитет торговли МТИ РК

19 июля 2024 года стало известно, что механизм стабилизации цен на социально значимые продукты изменили в Казахстане.