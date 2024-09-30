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Алибек Индыкбаев избран в совет директоров АО "Кселл"

Избран в совет директоров АО &quot;Кселл&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 10:13 Фото: Кселл
По итогам внеочередного собрания акционеров АО "Кселл" в совет директоров компании избран глава дивизиона по корпоративному бизнесу АО "Казахтелеком" Индыкбаев Алибек Бейбитович.

Известно, что Алибек Индыкбаев начинал свою карьеру в 2005 году в сфере информационных технологий, впоследствии занимал руководящие должности в таких организациях, как АО "Казахтелеком", АО "KAZTRANSCOM", а также выступал в роли советника председателя правления по IT в АО "Altyn Bank". На данный момент является техническим директором CASPINET B.V – совместное предприятие АО "Казахтелеком" и ООО "AzerTelecom" по проекту "Транскаспийская ВОЛС" (строительство волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном с последующим выходом в Европу), является членом правления АО "Казахтелеком", а также возглавляет Дивизион корпоративного бизнеса.

Алибек Индыкбаев обладает двумя высшими образованиями в сфере финансов и телекоммуникаций и имеет более 19 лет профессионального опыта.

Назначение г-на Индыкбаева открывает новые перспективы для усиления интеграции с АО "Казахтелеком" и укрепления позиций обеих компаний на корпоративном рынке инфокоммуникаций. Его вхождение в руководство "Кселл" позволит эффективно координировать совместные усилия в рамках стратегии развития, в том числе участие в национальных проектах, таких как внедрение 5G-технологий.

Синергия между АО "Казахтелеком" и АО "Кселл" направлена на удовлетворение растущих запросов корпоративных клиентов и поддержку малого и среднего бизнеса. Дальнейшее сотрудничество компаний обеспечит высокий уровень качества телекоммуникационных услуг и их доступности, содействуя выполнению стратегических задач и удовлетворению потребностей рынка.

АО "Кселл" является ведущим оператором мобильной связи в Казахстане, предоставляющим широкий спектр услуг, включая голосовую мобильную связь, передачу данных и различные дополнительные сервисы (VAS), такие как обмен мультимедийными сообщениями и доступ к мобильному контенту. Компания работает под двумя брендами: "Кселл" – для корпоративных клиентов и государственных структур, и Activ – для массового рынка. Сеть компании охватывает практически всю территорию Республики Казахстан, обеспечивая качественное покрытие и надежные услуги связи.

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