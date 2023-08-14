В КМГ сменили главу совета директоров

По итогам состоявшегося внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Ернат Бердигулов избран председателем совета директоров (СД) КМГ, сообщает Zakon.kz.

Прежний председатель СД КМГ, независимый директор Кристофер Уолтон вышел из состава совета директоров с учетом Кодекса корпоративного управления КМГ, так как находился в составе СД КМГ в качестве независимого директора более 9 лет.



"Мне было очень приятно быть председателем КМГ, работать с тремя отличными председателями Правления и сильной командой менеджмента. Я горжусь тем, что было достигнуто, в частности, улучшение управления, безопасности и финансовой стабильности. Я оставляю КМГ со стабильным и прочным фундаментом для будущего". Крис Уолтон

Председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев отметим, что Крис внес ценный вклад в развитие КМГ за 6 лет своего председательства.



"Он руководил, обеспечивая правильный и своевременный "тон сверху". Он покидает свой пост с нашей благодарностью и наилучшими пожеланиями на будущее", – сказал Мирзагалиев.

Бердигулов в 2010 году получил степень бакалавра по специальности "Государственная политика и международные исследования" в университете Торонто (Канада), в 2018 году – степень магистра наук по специальности "Деловое администрирование" в Уорикском университете (Великобритания), а в настоящее время проходит обучение в Гарвардском институте развития лидерства (США).



Ранее работал руководителем проектов в Whiteshield Partners, также занимал должность со-управляющего директора по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации в АО "Самрук-Қазына", в настоящее время занимает должность управляющего директора по стратегии и управлению активами в АО "Самрук-Қазына".

Члены СД КМГ Отыншиев Е.М., Карабалин У.С., Мирзагалиев М.М., Жубаев А.С., Аргингазин А.А., Холланд Ф.М. были переизбраны по результатам ВОСА. Также по результатам ВОСА в состав СД КМГ независимым директором избрана Мыншарипова Сая Найманбайкызы.

Таким образом, новый состав СД КМГ следующий:

Бердигулов Ернат Кудайбергенович, Председатель СД КМГ, представитель интересов АО "Самрук-Қазына"; Отыншиев Елжас Муратович, представитель интересов АО "Самрук-Қазына"; Карабалин Узакбай Сулейменович, представитель интересов АО "Самрук-Қазына"; Мирзагалиев Магзум Маратович (председатель Правления АО НК "КазМунайГаз"); Жубаев Арманбай Сапарбаевич, независимый директор; Аргингазин Арман Ануарбекович, независимый директор; Холланд Филип Малкольм, независимый директор; Мыншарипова Сая Найманбайкызы, независимый директор.

Ранее в КМГ опровергли сообщения о завершении проверок в "Озенмунайгазе".