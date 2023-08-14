В КМГ сменили главу совета директоров
Прежний председатель СД КМГ, независимый
директор Кристофер Уолтон вышел из состава совета директоров с учетом Кодекса
корпоративного управления КМГ, так как находился в составе СД КМГ в качестве
независимого директора более 9 лет.
"Мне было очень приятно быть председателем КМГ, работать с тремя отличными председателями Правления и сильной командой менеджмента. Я горжусь тем, что было достигнуто, в частности, улучшение управления, безопасности и финансовой стабильности. Я оставляю КМГ со стабильным и прочным фундаментом для будущего". Крис Уолтон
Председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев отметим, что Крис внес ценный вклад в развитие КМГ за 6 лет своего председательства.
"Он руководил, обеспечивая правильный и своевременный "тон сверху". Он покидает свой пост с нашей благодарностью и наилучшими пожеланиями на будущее", – сказал Мирзагалиев.
Бердигулов в 2010 году получил степень бакалавра по специальности "Государственная политика и международные исследования" в университете Торонто (Канада), в 2018 году – степень магистра наук по специальности "Деловое администрирование" в Уорикском университете (Великобритания), а в настоящее время проходит обучение в Гарвардском институте развития лидерства (США).
Ранее работал руководителем проектов в Whiteshield Partners, также занимал должность со-управляющего директора по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации в АО "Самрук-Қазына", в настоящее время занимает должность управляющего директора по стратегии и управлению активами в АО "Самрук-Қазына".
Члены СД КМГ Отыншиев Е.М., Карабалин У.С., Мирзагалиев М.М., Жубаев А.С., Аргингазин А.А., Холланд Ф.М. были переизбраны по результатам ВОСА. Также по результатам ВОСА в состав СД КМГ независимым директором избрана Мыншарипова Сая Найманбайкызы.
Таким образом, новый состав СД КМГ следующий:
- Бердигулов Ернат Кудайбергенович, Председатель СД КМГ, представитель интересов АО "Самрук-Қазына";
- Отыншиев Елжас Муратович, представитель интересов АО "Самрук-Қазына";
- Карабалин Узакбай Сулейменович, представитель интересов АО "Самрук-Қазына";
- Мирзагалиев Магзум Маратович (председатель Правления АО НК "КазМунайГаз");
- Жубаев Арманбай Сапарбаевич, независимый директор;
- Аргингазин Арман Ануарбекович, независимый директор;
- Холланд Филип Малкольм, независимый директор;
- Мыншарипова Сая Найманбайкызы, независимый директор.
Ранее в КМГ опровергли сообщения о завершении проверок в "Озенмунайгазе".