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2,5 тысячи человек приняли участие в ликвидации рекламы наркотиков в Шымкенте

2,5 тысяч человек приняли участие , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 16:41 Фото: акимат города Шымкент
В мегаполисе прошла широкомасштабная акция "Шымкент – город без наркотиков".

Всего в мероприятии приняли участие около 2500 человек. Среди них сотрудники полиции, прокуратуры, молодежь города, работники коммунальных учреждений, врачи-наркологи, спортсмены и волонтеры.

2,5 тысяч человек приняли участие , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 16:41

Фото: акимат города Шымкент

Собравшихся на площади "Астана" участников проинформировали о цели и важности мероприятия, проинструктировали.

​В ходе мероприятия была проведена работа по выявлению и устранению рекламы наркотиков. Разъяснена законная ответственность за совершение наркопреступлений, жителей призвали вести здоровый образ жизни.

2,5 тысяч человек приняли участие , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 16:41

Фото: акимат города Шымкент

По итогам мероприятия было уничтожено 2332 рекламы наркотиков в виде граффити.

В ходе акции также были выявлены и пресечены два факта незаконного хранения наркотических веществ в Каратауском и Туранском районах.

2,5 тысяч человек приняли участие , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 16:41

Фото: акимат города Шымкент

​Также были розданы памятки с предупреждением интернет-мошенничества. Проведена работа по укреплению обратной связи с населением, формированию принципа "нулевой терпимости" к любым видам правонарушений и установлению среди общества негативного отношения к наркотикам. Полицейские отметили, что антинаркотические мероприятия на территории города будут проводиться на постоянной основе.

2,5 тысяч человек приняли участие , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 16:41

Фото: акимат города Шымкент

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