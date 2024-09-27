2,5 тысячи человек приняли участие в ликвидации рекламы наркотиков в Шымкенте

В мегаполисе прошла широкомасштабная акция "Шымкент – город без наркотиков".

Всего в мероприятии приняли участие около 2500 человек. Среди них сотрудники полиции, прокуратуры, молодежь города, работники коммунальных учреждений, врачи-наркологи, спортсмены и волонтеры.

Фото: акимат города Шымкент

Собравшихся на площади "Астана" участников проинформировали о цели и важности мероприятия, проинструктировали.

​В ходе мероприятия была проведена работа по выявлению и устранению рекламы наркотиков. Разъяснена законная ответственность за совершение наркопреступлений, жителей призвали вести здоровый образ жизни.

Фото: акимат города Шымкент

По итогам мероприятия было уничтожено 2332 рекламы наркотиков в виде граффити.

В ходе акции также были выявлены и пресечены два факта незаконного хранения наркотических веществ в Каратауском и Туранском районах.

Фото: акимат города Шымкент

​Также были розданы памятки с предупреждением интернет-мошенничества. Проведена работа по укреплению обратной связи с населением, формированию принципа "нулевой терпимости" к любым видам правонарушений и установлению среди общества негативного отношения к наркотикам. Полицейские отметили, что антинаркотические мероприятия на территории города будут проводиться на постоянной основе.