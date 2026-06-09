В Шымкенте прошла акция "Город без наркотиков"

В городе Шымкент состоялась масштабная акция "Город без наркотиков", направленная на защиту молодежи от вредных привычек, профилактику наркомании и формирование в обществе устойчивого неприятия наркотиков.

Мероприятие было организовано Департаментом полиции города Шымкента совместно с Молодежным ресурсным центром. В акции приняли участие сотрудники коммунальных служб, волонтеры, спортсмены и активная молодежь.

Основной целью акции стало противодействие деятельности преступных групп, занимающихся незаконным распространением наркотических средств, ликвидация скрытой рекламы наркоторговли, а также профилактика наркомании среди молодежи.

Фото: акимат города Шымкент

По словам специалистов, в настоящее время методы распространения наркотиков значительно изменились. Преступные группы активно используют интернет-пространство, социальные сети и мессенджеры для организации незаконной деятельности. Особое внимание злоумышленники уделяют подросткам и студентам, пытаясь вовлечь их в противоправные схемы.

Как отметил первый заместитель начальника Департамента полиции города Шымкента, полковник полиции Арман Бейсенбаев, работа по предупреждению наркопреступности ведется на системной основе.

"В ходе аналогичной акции, проведенной в прошлом году, было ликвидировано большое количество незаконной рекламы и информационных надписей. Сегодня наркоторговля в значительной степени переместилась в интернет-пространство, поэтому правоохранительные органы круглосуточно проводят мониторинг и принимают меры по пресечению противоправной деятельности", — подчеркнул он.

Фото: акимат города Шымкент

В летний период увеличивается число молодых людей, ищущих временную работу. Именно в это время преступные группы нередко предлагают молодежи высокий заработок, пытаясь вовлечь их в незаконную деятельность. Зачастую соискателям не объясняют истинный характер работы, ограничиваясь поручениями по доставке или размещению определенных предметов. Позже выясняется, что речь идет о транспортировке наркотиков либо организации тайников для их хранения.

По данным правоохранительных органов, с начала текущего года в Шымкенте задержано более 200 подозреваемых, причастных к перевозке наркотиков и организации закладок. Из незаконного оборота изъято свыше 50 килограммов наркотических веществ, из которых около 11 килограммов составляют особо опасные синтетические наркотики.

Кроме того, выявлено несколько интернет-магазинов, занимавшихся распространением наркотиков, а их финансовые счета были заблокированы.

Фото: акимат города Шымкент

Правоохранительные органы также обращают внимание на опасность так называемой деятельности "закладчиков", которая среди молодежи нередко воспринимается как обычная курьерская работа. Однако в соответствии с законодательством такие действия квалифицируются как тяжкое преступление и влекут серьезную уголовную ответственность.

В рамках акции руководитель Молодежного ресурсного центра Жансерик Жуман, известные спортсмены Биржан Жакыпов и Арман Оспанов встретились с молодежью и рассказали о важности ведения здорового образа жизни.

Они призвали молодых людей активно заниматься спортом, рационально использовать свободное время и избегать вредных привычек. По мнению спортсменов, основой успеха являются дисциплина, трудолюбие и верность поставленным целям.

Фото: акимат города Шымкент

В ходе акции участники посетили улицы, общественные места и территории, прилегающие к образовательным учреждениям во всех пяти районах Шымкента. Были выявлены и устранены незаконные надписи и объявления, содержащие ссылки на сайты и каналы связи, используемые для распространения наркотиков.

По мнению организаторов, акция "Город без наркотиков" стала не только мероприятием по очистке городской среды от противоправной рекламы, но и важным шагом в формировании общественной позиции против наркомании. Подобные инициативы способствуют повышению правовой грамотности молодежи и укреплению условий для ее безопасного и благополучного будущего.