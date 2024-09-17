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Полицейские со всех регионов Казахстана запустили акцию по уничтожению рекламы наркотиков

&quot;Нашақорлыққа жол жоқ&quot;, полиция, наркограффити, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 11:40 Фото: Zakon.kz
Масштабная акция по борьбе с рекламой наркотиков проходит под лозунгом "Нашақорлыққа жол жоқ", проводится она во всех городах страны. Кроме полицейских, в мероприятии активное участие принимают студенты, местные общественники и волонтеры. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Полицейские Казахстана, кроме непосредственной борьбы с наркобизнесом, постоянно ведут мероприятия против пропаганды наркотиков. Это заключается в запрете продажи одежды с наркосимволикой, а также распространения граффити с рекламой о продаже запрещенных веществ на фасадах домов.

В этом году в стране проводится республиканская акция под лозунгом "Нашақорлыққа жол жоқ", направленная на борьбу с распространением наркотических веществ, пропаганду здорового образа жизни и уничтожение наркограффити.

В Караганде в этом мероприятии приняли участие более тысячи жителей города, среди которых сотрудники Управления полиции, курсанты Академии имени Бейсенова, волонтеры Молодежного ресурсного центра, общественные помощники, студенческие отряды из четырех вузов (КарГУ, КЭУ, КарГТУ, КМУ), а также студенты других учебных заведений.

Участники акции объединились для закрашивания незаконных граффити, содержащих рекламу наркотических веществ, и распространения памяток и буклетов на антинаркотическую тематику. Все они были разделены на группы, каждая из которых работала в определенном секторе под руководством участковых инспекторов полиции. По итогам мероприятия в течение одного дня на территории города было закрашено более 4200 надписей и рисунков с незаконной рекламой наркотиков, а также роздано свыше 3 тыс. памяток и буклетов.

"Нашақорлыққа жол жоқ", наркограффити, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 11:40

Фото: ДП Алматы

Следующим городом, принявшим эту эстафету после Караганды, стал город Алматы. Полицейские южной столицы отмечают, что эта акция является не только важной частью борьбы с наркопреступностью, но и помогает улучшить визуальный облик города, а также защитить молодежь от негативного влияния.

"Мероприятие проводится согласно комплексному плану. Участвуют все службы правоохранительных органов, внештатные полицейские, курсанты МВД и обычные жители, стремящиеся сделать Алматы безопаснее и чище", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

Особенно активное участие в акции приняли алматинские студенты и активисты молодежного движения "Лига волонтеров".

"Для меня первоочередная цель акции – не только закрасить надписи, но и очистить город от надписей и защитить детей от опасной информации. Наркотики – это действительно большая проблема современного общества. И каждый член общества должен внести вклад, чтобы ее решить", – сказал, волонтер Евгений Ким.

За несколько дней акции с фасадов алматинских домов, различных построек и заборов исчезли более 5 тыс. наркограффити.

"Нашақорлыққа жол жоқ", наркограффити, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 11:40

Фото: Zakon.kz.

Стоит отметить, что с начала года сотрудниками полиции возбуждено 71 уголовное дело за сбыт наркотиков через информационные ресурсы, из которых 40 связаны с рекламой через граффити. Также задержано 53 человека, участвовавших в распространении наркотических средств, среди которых две беременные, многодетные матери с полным достатком, четверо студентов и восемь несовершеннолетних. За последние месяцы был зарегистрирован 191 факт рекламы наркотиков и продолжается активная блокировка противоправного контента в интернете: закрыто более 3 тыс. сайтов и удалено 1,5 тыс. Telegram-каналов, активно участвовавших в пропаганде запрещенных веществ.

Еще до начала этой акции, с 2024 года, сотрудниками полиции Алматы уже было закрашено около 10 тыс. граффити с рекламой наркотиков. 

Полицейские напомнили, что нанесение наркограффити – это преступление. За нанесение граффити-надписей и распространение в интернете сведений о продаже наркотиков предусмотрено наказание по ст. 299-1 УК с лишением свободы от трех до шести лет в зависимости от степени тяжести преступления. Свидетелям этого преступления следует сообщать о таких случаях по номеру "102".

Департамент полиции города Алматы призывает население области не оставаться в стороне от проблемы распространения наркотиков и проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркопреступностью. Впереди такие же акции во всех регионах страны, и МВД призывает каждого казахстанца быть частью этого движения, ведь каждый закрашенный QR-код или трафарет может спасти чью-то жизнь.

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