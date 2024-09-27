Министр экологии посетил леса Костанайской области спустя два года после пожаров

Во время поездки министра экологии и природных ресурсов Е. Нысанбаева в Костанайскую область, он посетил ЛПС Новонеженского лесничества Семиозерного УЛХ, сообщает Zakon.kz.

После встречи с работниками УЛХ Министр посетил участки леса, пораженные пожаром 2022 года.

Площадь крупного лесного пожара, произошедшего 2-10 сентября 2022 года на территории Аулекольского района, составила 39,8 тыс. га. Из них покрытая лесом – 32,4 тыс. га, общий запас древесины – 4 млн. 670 тыс.м³.

Общий ущерб составил 18,8 млрд. тенге.

Ранее старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерсултан Турмаханов 27 сентября 2024 года на брифинге рассказал о состоянии бомбоубежищ в Казахстане для защиты гражданского населения в случае необходимости.

