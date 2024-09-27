Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Есть ли в Казахстане бомбоубежища для защиты населения

Бомбоубежища, ЧС, защитное сооружение, оборона , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 17:06 Фото: pixabay
Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерсултан Турмаханов 27 сентября 2024 года на брифинге рассказал о состоянии бомбоубежищ в Казахстане для защиты гражданского населения в случае необходимости, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что термин "бомбоубежище" в нашем законодательстве не употребляется.

"Вместо этого в нормативных правовых актах употребляется "защитное сооружение гражданской обороны". Раньше, во времена Советского Союза, всему населению доводились такие знания, такая информация. Это было связано с тем, что была холодная война, страна была в постоянной готовности к войне, и вопросы гражданской обороны в то время были очень острые. Все должны были знать про бомбоубежища", – озвучил Ерсултан Турмаханов.

По его словам, сейчас защитные сооружения гражданской обороны, которые у нас имеются, – это наследие Советского Союза.

"Они у нас есть, содержатся, мы поддерживаем их в состоянии готовности. Но они относятся к организациям, продолжающим работу в военное время. А основная часть населения и организации, которые не будут работать в военное время, будут укрываться в простейших укрытиях. Это подвалы, подземные паркинги, другие заглубленные части городской инфраструктуры. Согласно документам, расположение и количество объектов гражданской обороны имеет гриф "для служебного пользования". Мы вам точное количество сообщить не можем", – дополнил Ерсултан Турмаханов.

Он подчеркнул, что общее количество простейших укрытий на сегодня составляет порядка 14 тыс. объектов, которые могут вместить в себя население.

8 марта 2024 года жители Алматы попросили акима Ерболата Досаева восстановить бомбоубежища после землетрясений.

Читайте также

Кому трудно перейти от слов к делу: среди них Дева, Весы и Водолей
Дева, Весы и Водолей: почему этим мужчинам трудно принимать решения
2,5 тысяч человек приняли участие
2,5 тысячи человек приняли участие в ликвидации рекламы наркотиков в Шымкенте
АЭС – это зеленая и стабильная энергия на долгие годы
Народный штаб: АЭС – это зеленая и стабильная энергия на долгие годы
Екатерина Елисеева
МЧС РК Казахстан 2024 год Режим ЧС
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото
Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: