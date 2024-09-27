Есть ли в Казахстане бомбоубежища для защиты населения

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерсултан Турмаханов 27 сентября 2024 года на брифинге рассказал о состоянии бомбоубежищ в Казахстане для защиты гражданского населения в случае необходимости, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что термин "бомбоубежище" в нашем законодательстве не употребляется.

"Вместо этого в нормативных правовых актах употребляется "защитное сооружение гражданской обороны". Раньше, во времена Советского Союза, всему населению доводились такие знания, такая информация. Это было связано с тем, что была холодная война, страна была в постоянной готовности к войне, и вопросы гражданской обороны в то время были очень острые. Все должны были знать про бомбоубежища", – озвучил Ерсултан Турмаханов.

По его словам, сейчас защитные сооружения гражданской обороны, которые у нас имеются, – это наследие Советского Союза.

"Они у нас есть, содержатся, мы поддерживаем их в состоянии готовности. Но они относятся к организациям, продолжающим работу в военное время. А основная часть населения и организации, которые не будут работать в военное время, будут укрываться в простейших укрытиях. Это подвалы, подземные паркинги, другие заглубленные части городской инфраструктуры. Согласно документам, расположение и количество объектов гражданской обороны имеет гриф "для служебного пользования". Мы вам точное количество сообщить не можем", – дополнил Ерсултан Турмаханов.

Он подчеркнул, что общее количество простейших укрытий на сегодня составляет порядка 14 тыс. объектов, которые могут вместить в себя население.

8 марта 2024 года жители Алматы попросили акима Ерболата Досаева восстановить бомбоубежища после землетрясений.