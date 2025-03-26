#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.83
545.37
5.95
Общество

Использовали животных для развлечения на Наурыз: кто понесет ответственность, ответил министр экологии

Беркут, беркутчи, национальные праздники, национальный праздник, Наурыз , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 11:51 Фото: Zakon.kz
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 26 марта 2025 года на брифинге в правительстве ответил на вопрос о законности использования животных для развлечений во время праздников, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ спросили, как министр относится к тому, что во время празднования Наурыза для развлечений привлекали животных – лошадей, орлов, тазы, но условия содержания не всегда были комфортными. Журналисты поинтересовались, запрещает ли это закон о защите животных.

"Во-первых, это касается не только диких, но и домашних животных. Если ты их содержишь, то должен относиться к этому ответственно. Если зафиксированы случаи дискомфорта или травм, например, ранения тазы, каждый такой факт должен быть рассмотрен. Виновные – будь то хозяин или другое лицо – должны понести административную ответственность. Только так", – ответил Ерлан Нысанбаев.

Министр подчеркнул, что должна быть большая ответственность, прежде чем принять решение содержать какое-то животное.

"Даже если берешь котенка, в первую очередь нужно задуматься о большой ответственности – сможешь ли ты обеспечить ему нормальные условия содержания", – считает Ерлан Нысанбаев.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Павлодаре вынесли приговор несовершеннолетнему, от которого родила 12-летняя девочка
Общество
13:24, Сегодня
В Павлодаре вынесли приговор несовершеннолетнему, от которого родила 12-летняя девочка
Депутат требует от Высшей аудиторской палаты публиковать результаты проверок
Общество
13:18, Сегодня
Депутат требует от Высшей аудиторской палаты публиковать результаты проверок
Расчет и оплата больничного листа: что важно знать казахстанцам
Общество
13:01, Сегодня
Расчет и оплата больничного листа: что важно знать казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: