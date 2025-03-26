Использовали животных для развлечения на Наурыз: кто понесет ответственность, ответил министр экологии

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 26 марта 2025 года на брифинге в правительстве ответил на вопрос о законности использования животных для развлечений во время праздников, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ спросили, как министр относится к тому, что во время празднования Наурыза для развлечений привлекали животных – лошадей, орлов, тазы, но условия содержания не всегда были комфортными. Журналисты поинтересовались, запрещает ли это закон о защите животных.

"Во-первых, это касается не только диких, но и домашних животных. Если ты их содержишь, то должен относиться к этому ответственно. Если зафиксированы случаи дискомфорта или травм, например, ранения тазы, каждый такой факт должен быть рассмотрен. Виновные – будь то хозяин или другое лицо – должны понести административную ответственность. Только так", – ответил Ерлан Нысанбаев.

Министр подчеркнул, что должна быть большая ответственность, прежде чем принять решение содержать какое-то животное.

"Даже если берешь котенка, в первую очередь нужно задуматься о большой ответственности – сможешь ли ты обеспечить ему нормальные условия содержания", – считает Ерлан Нысанбаев.