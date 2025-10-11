#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
539.06
623.75
6.63
События

Фермерскую продукцию по сниженным ценам представили на сельскохозяйственной ярмарке в Кокшетау

ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 17:03 Фото: РСК Акмолинской области
В Кокшетау состоялась областная сельскохозяйственная ярмарка – первая этой осенью. Мероприятие организовано в рамках программы по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, сообщает Zakon.kz.

С раннего утра более 60 торговых павильонов на городской площади заполнились свежими продуктами: ароматным хлебом, медом, мясными и молочными изделиями, овощами и крупами. В областной центр приехали продавцы из всех уголков региона. Цены на большинство товаров оказались на 10-15% ниже рыночных.

Фото: РСК Акмолинской области

"Сегодня в рамках подведения итогов уборочной кампании для стабилизации цен на продукты питания для жителей Кокшетау организована сельскохозяйственная ярмарка. В мероприятии участвуют около 122 сельхозтоваропроизводителей. Повышенным спросом у покупателей пользуются мясные изделия. Ярмарка открылась в 7:00 утра, и горожане активно совершают покупки. Подобные мероприятия планируется проводить и в дальнейшем в соответствии с установленным графиком", – отметил руководитель Управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Нурбек Бадыраков.

Общий объем представленной продукции превысил 210 тонн. Среди товаров – мясо, рыба, колбасные изделия, яйца, молочные продукты, мука, овощи, картофель, мед, растительное масло, крупы и сладости. Все – от базовых продуктов до праздничных лакомств.

Фото: РСК Акмолинской области

На отдельной площадке представили продукцию стабфонда АО "НК СПК Kokshe" – говядину, муку, масло, сахар, макаронные изделия, рис, соль, картофель и капусту – все по социальным ценам.

Праздничное настроение дополнила акция "Береке Fest". Посетителей угощали фермерской продукцией, проводили мастер-классы по их переработке и хранению, а на сцене гостей развлекали творческие коллективы.

Фото: РСК Акмолинской области

"Мы занимаемся продуктами пчеловодства с 2007 года. У нас собственная кочевая пасека, ездим по Зерендинскому району. Продаем мед по 2500 тенге за килограмм. За день реализации уходит около 150 литров – это 300-400 килограммов. Для нас участие в ярмарке – это и продажа, и реклама: о нас узнают новые покупатели и потом заказывают напрямую", – поделилась предпринимательница из Зерендинского района Анна Шмит.

Горожане приходили целыми семьями – кто-то за свежим мясом и овощами, кто-то просто насладиться атмосферой праздника.

"Сегодняшняя ярмарка – это не только возможность купить свежие продукты по доступным ценам, но и праздник. Здесь можно пообщаться, почувствовать атмосферу доброты и увидеть, сколько вокруг трудолюбивых людей, которые выращивают все это своими руками", – рассказала жительница Кокшетау Кымбат Суйндыкова.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
480 тонн сельскохозяйственной продукции привезли на ярмарку в Акмолинской области
12:55, 28 сентября 2024
480 тонн сельскохозяйственной продукции привезли на ярмарку в Акмолинской области
Более 100 тонн продукции по сниженным ценам реализовали в Акмолинской области
12:26, 05 апреля 2025
Более 100 тонн продукции по сниженным ценам реализовали в Акмолинской области
Масштабная осенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в СКО
20:41, 04 ноября 2023
Масштабная осенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в СКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: