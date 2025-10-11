Фермерскую продукцию по сниженным ценам представили на сельскохозяйственной ярмарке в Кокшетау

В Кокшетау состоялась областная сельскохозяйственная ярмарка – первая этой осенью. Мероприятие организовано в рамках программы по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, сообщает Zakon.kz.

С раннего утра более 60 торговых павильонов на городской площади заполнились свежими продуктами: ароматным хлебом, медом, мясными и молочными изделиями, овощами и крупами. В областной центр приехали продавцы из всех уголков региона. Цены на большинство товаров оказались на 10-15% ниже рыночных.

Фото: РСК Акмолинской области

"Сегодня в рамках подведения итогов уборочной кампании для стабилизации цен на продукты питания для жителей Кокшетау организована сельскохозяйственная ярмарка. В мероприятии участвуют около 122 сельхозтоваропроизводителей. Повышенным спросом у покупателей пользуются мясные изделия. Ярмарка открылась в 7:00 утра, и горожане активно совершают покупки. Подобные мероприятия планируется проводить и в дальнейшем в соответствии с установленным графиком", – отметил руководитель Управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Нурбек Бадыраков.

Общий объем представленной продукции превысил 210 тонн. Среди товаров – мясо, рыба, колбасные изделия, яйца, молочные продукты, мука, овощи, картофель, мед, растительное масло, крупы и сладости. Все – от базовых продуктов до праздничных лакомств.

Фото: РСК Акмолинской области

На отдельной площадке представили продукцию стабфонда АО "НК СПК Kokshe" – говядину, муку, масло, сахар, макаронные изделия, рис, соль, картофель и капусту – все по социальным ценам.

Праздничное настроение дополнила акция "Береке Fest". Посетителей угощали фермерской продукцией, проводили мастер-классы по их переработке и хранению, а на сцене гостей развлекали творческие коллективы.

Фото: РСК Акмолинской области

"Мы занимаемся продуктами пчеловодства с 2007 года. У нас собственная кочевая пасека, ездим по Зерендинскому району. Продаем мед по 2500 тенге за килограмм. За день реализации уходит около 150 литров – это 300-400 килограммов. Для нас участие в ярмарке – это и продажа, и реклама: о нас узнают новые покупатели и потом заказывают напрямую", – поделилась предпринимательница из Зерендинского района Анна Шмит.

Горожане приходили целыми семьями – кто-то за свежим мясом и овощами, кто-то просто насладиться атмосферой праздника.

"Сегодняшняя ярмарка – это не только возможность купить свежие продукты по доступным ценам, но и праздник. Здесь можно пообщаться, почувствовать атмосферу доброты и увидеть, сколько вокруг трудолюбивых людей, которые выращивают все это своими руками", – рассказала жительница Кокшетау Кымбат Суйндыкова.