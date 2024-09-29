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Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 17:55 Фото: unsplash
На большей части Казахстана 30 сентября сохранится погода без осадков, которую обусловит продолжающееся влияние обширного антициклона, сообщает Zakon.kz.

Лишь днем на юге и юго-востоке страны в связи с атмосферными фронтами ожидается дождь с грозой. В целом по Казахстану синоптики прогнозируют усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, в центре страны – туман, на юге – пыльная буря.

Ночью в горных и предгорных районах Алматинской, на севере, в горных районах Жамбылской области, на севере, в центре Жетысуской области сохраняются заморозки 2-3 градуса.

Кроме того, в ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

"В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке Улытауской и Жетысуской областей, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре Абайской области, на востоке Мангистауской области сохранится высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении.

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, а также в Улытауской области и на юге Абайской области, на западе, севере, в центре Жетысуской области, на севере, востоке Алматинской, на западе, юге, в центре Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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