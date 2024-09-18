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Названы регионы Казахстана, в которых 19 сентября ожидаются заморозки до -6°С

Названы регионы Казахстана, в которых 19 сентября ожидаются заморозки до -6°С, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 18:05 Фото: unsplash
На большей части Казахстана в предстоящий четверг, 19 сентября 2024 года, обширный антициклон сохранит погоду без осадков. Об этом говорится в прогнозе погоды, которым с корреспондентом Zakon.kz поделились синоптики.

Из него следует, что на юге, юго-востоке страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы ожидается туман. По республике ожидается усиление ветра.

"В Восточно-Казахстанской, Абайской, на севере, востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, на западе, севере Костанайской, на севере, юге Павлодарской, на востоке Карагандинской, в горных районах Жетысуской области ожидаются заморозки -1-6°С".РГП "Казгидромет"

В Гидрометцентре также рассказали, что в Актюбинской, Карагандинской, Улытауской, на западе Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность.

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В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на севере, юге Улытауской, на юге Абайской, на севере, в центре Жетысуской, на западе, юге Актюбинской, на севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.

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