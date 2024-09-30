Елшілер 5-х Всемирных игр кочевников: "Мы смогли рассказать о наших традициях всему миру"

5-е Всемирные игры кочевников завершились 13 сентября, однако интерес к этому грандиозному событию сохраняется. Игры стали важным этапом в популяризации культурного наследия Казахстана и традиций кочевых народов, подчеркнув их уникальность на мировой арене.

Важную роль в этом процессе сыграли елшілер, представители различных регионов страны, которые помогли показать богатство казахской кочевой культуры и ее значение в современном мире.

"Я получаю десятки писем с благодарностями от казахстанцев и иностранных гостей. Сегодня мы пожинаем плоды наших усилий, направленных на проведение V Всемирных игр кочевников в Казахстане. Каждый регион отправил делегации, состоящие из елшілер – спортсменов, деятелей культуры, аксакалов. Они начали готовиться к Играм задолго до их старта, распространяя информацию среди населения. Сегодня они продолжают активно общаться с молодежью, участвуют в телевизионных программах, рассказывают о масштабности прошедшего события", – отметил Наиль Нуров, руководитель Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников.

Фото: worldnomadgames.kz

Участники Игр подчеркивают, что подобные мероприятия не только способствуют сохранению традиций, но и пробуждают чувство патриотизма у молодежи. Так, Ержан Утегалиев, старший тренер по асык ату из Западно-Казахстанской области, поделился своими впечатлениями: "Организация прошла на самом высшем уровне. Когда на церемонии открытия взвился наш флаг, я не смог сдержать слез. Это были слезы гордости за свою страну, за нашу богатейшую культуру, историю и наследие. Игры – это не просто соревнования, это доказательство высокого статуса нашей страны. Каждый год мероприятие растет, число участников увеличивается. Это шаг к усилению авторитета кочевой культуры на международной арене. По мнению зарубежных гостей, мероприятие было организовано на более высоком уровне, чем Олимпиада в Париже. Наблюдение за этим историческим моментом вызвало совершенно особое чувство".

Многие эксперты и спортивные функционеры отмечают, что Всемирные игры кочевников стали мощным импульсом для развития национальных видов спорта. В секциях по этноспорту наблюдается значительный рост интереса среди как детей, так и взрослых. Мухтар Тойбазаров, бренд-амбассадор туризма Восточно-Казахстанской области, отметил, что Игры открыли новые возможности для развития туризма через спорт и культуру. Благодаря этому событию был запущен проект altai-fest.kz, направленный на дальнейшее продвижение культурного наследия Казахстана.

Игры в Астане также способствовали укреплению международных связей, предоставив странам возможность представить свои традиции. Участие иностранных делегаций открыло новые горизонты для культурного сотрудничества. Кәрішал Кәкашов, елші Костанайской области, отметил: "На протяжении семи дней этноаул вмещал юрты со всех регионов Казахстана, где ежедневно проходили культурные мероприятия. Иностранцы с интересом наблюдали за традициями, что привлекло внимание к нашему культурному наследию".

В рамках Игр атлеты соревновались в самых зрелищных этноспортивных дисциплинах, демонстрируя уникальность и разнообразие кочевых традиций. Эти соревнования не только показывают глубокие исторические корни, но и стимулируют интерес молодежи к национальным видам спорта.

Фото: worldnomadgames.kz

Жуматай Абилкасынов, представитель Акмолинской области, поделился своими эмоциями: "Атмосфера на Играх была невероятной. Каждый вид спорта, от қазақ күресі до кокпара, демонстрировал не только физическую силу, но и богатую культуру наших народов. Это событие вдохновило многих, и я горжусь тем, что был его частью".

"Игры кочевников напомнили, какими были кочевые предки и какими стали оседлые потомки. Это было невероятное мероприятие, привлекшее сотни тысяч людей со всего мира не просто красивой картинкой, но и глубинной сутью. Каждый регион возле своих юрт представлял традиции и обычаи казахского народа, которые сопровождают человека от колыбели до конца жизни. Иностранные туристы были в восторге от наших традиций – тусау кесу, беташар и других. Я очень горд тем, что мы являемся хранителями многовековой истории кочевников", – рассказал Жаслан Тайпалыков из Кызылорды.