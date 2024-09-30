Руководители "Майкаинзолото" не согласны с домашним арестом

Сегодня, 30 сентября коллегия по уголовным делам Павлодарского областного суда завершила рассмотрение апелляционных жалоб шестерых руководящих сотрудников "Майкаинзолото". В результате постановление о домашнем аресте оставлено без изменения, передает Zakon.kz.

Как сообщалось, они были задержаны 18 сентября. В этот же день межрайонный специализированный следственный суд города Павлодара избрал меру пресечения. Под санкцией оказались экс-генеральный директор АО "Майкаинзолото" Куаныш Ботин, а также первый заместитель по горному производству и горно-техническим вопросам, директор, замдиректора по производству и главный инженер.



Все они – фигуранты уголовного дела о гибели четырех спасателей. 4 января автобус филиала ТОО "РЦШ ПВАСС" упал в воронку, образовавшуюся после обвала на руднике АО" Майкаинзолото". Погибли четыре человека, поиски которых завершились спустя более полугода.

Департамент внутренних дел Павлодарской области ведет расследование по статье 277 ч.3 УК РК – нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Также известно, что родных погибших спасателей признали потерпевшими по данному делу. Некоторые из них взыскивают компенсации морального вреда.

Кроме того, иск подало само предприятие. АО "Майкаинзолото" оспаривает законность акта специального расследования чрезвычайного происшествия, по которому ответственными признаны должностные лица. Суд первой инстанции в исковых требованиях отказал, апелляционная коллегия городского суда Астаны оставила решение без изменения.