Общество

Ходят в ТЦ и в кино: адвокат блогеров Жанабыловых объяснила условия их домашнего ареста

Суд, блогер, Жанабылов , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 17:12 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны адвокат блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой прокомментировала условия их содержания под домашним арестом, передает корреспондент Zakon.kz.

В суде озвучили, что подсудимые находятся под домашним арестом со 2 февраля 2026 года. Эту меру пресечения суд оставил без изменений. Журналисты поинтересовались у адвоката блогеров, законно ли то, что супруги выходят из дома, водят детей в кино и посещают торгово-развлекательные центры.

"Это законно. Условия домашнего ареста таковы, что только с 22:00 до 07:00 они должны находиться дома. Все остальное время, учитывая, что у них есть малолетние дети, которым, естественно, невозможно объяснить, что мама и папа не могут свозить их в кино, в ТРЦ, на мультфильм и так далее. Судом это разрешено. Поэтому они спокойно могут выходить", – объяснила Гаухар Айтжанова.

Она также рассказала, что электронные браслеты им не выдали, поскольку орган досудебного расследования их не обеспечил.

Адвокат, отвечая на вопросы представителей СМИ, пояснила, что подсудимые могут пользоваться телефонами и мессенджером WhatsApp, однако им запрещено контактировать с лицами, являющимися участниками процесса. Также она отметила, что социальными сетями подсудимые в настоящее время не пользуются.

Ранее адвокат блогеров Жанабыловых ходатайствовала о возврате уголовного дела прокурору. Однако суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката отказать.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения считает, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела.

16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
