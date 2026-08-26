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Происшествия

От скота до смартфонов: что чаще всего воруют в Казахстане

От скота до смартфонов: что чаще всего воруют в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 20:12 Фото: magnific
Число краж в Казахстане за последнее десятилетие резко сократилось. Если в 2015 году в стране зарегистрировали 208,9 тыс. случаев воровства (включая скотокрадство), то по итогам 2025-го – всего 24,3 тыс. Таким образом, за десять лет показатель уменьшился в девять раз, сообщает Zakon.kz.

По данным аналитиков Finprom, наиболее резкий перелом произошел в 2020 году. Тогда количество краж сократилось сразу в 2,6 раза – со 180,2 тыс. до 70 тыс., а их доля от всех зарегистрированных уголовных преступлений упала с 74% до 43%.

На динамике сказались жесткие ограничения передвижения из-за пандемии: в Алматы, к примеру, полиция связывала снижение преступности с карантинными мерами, установкой блокпостов и усилением патрулей.

В последующие годы число краж так и не вернулось к прежнему уровню:

  • 2021 год – 59,8 тыс. случаев;
  • 2022 год – 60,7 тыс. случаев;
  • 2023 год – 44,2 тыс. случаев;
  • 2024 год – 31,6 тыс. случаев;
  • 2025 год – 24,3 тыс. случаев.

Всего за три года – с 2022 по 2025-й – показатель сократился в 2,5 раза, а доля краж среди всех уголовных правонарушений снизилась до 19,6%.

Сокращение затронуло все основные категории. В 2017 году в Казахстане зарегистрировали 42,2 тыс. случаев воровства смартфонов, а к 2025-му их количество уменьшилось до 4,9 тыс. Число квартирных краж за этот же период сократилось с 38 тыс. до 1,9 тыс., а скота стали воровать меньше в шесть раз – одна тысяча инцидентов против 6,4 тыс.

Сейчас кража скота является самостоятельным составом уголовного правонарушения. Отдельная статья 188-1 "Скотокрадство" была добавлена в УК РК законом от 27 декабря 2019 года и начала действовать в январе 2020-го. Ранее такие случаи учитывались в рамках общей статьи о кражах. В представленных данных кражи и скотокрадство объединены, что позволяет проследить общую многолетнюю динамику.

Заметный спад зафиксирован и в годовом выражении: количество квартирных краж уменьшилось на 25,4% (с 1100 до 825 случаев), воровства телефонов стало меньше на 22,3% (2,4 тыс. против 3 тыс. годом ранее), а скотокрадство сократилось на 12,8% (с 506 до 441 случая). Исключением стали лишь кражи автотранспорта, однако о существенном росте речи не идет.

Кражу автомобиля в уголовной статистике не следует путать с угоном. Кража предполагает хищение транспортного средства, тогда как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения квалифицируется отдельно по статье 200 УК РК. Поэтому приведенная статистика краж автотранспорта не включает угоны.

В региональном разрезе больше всего краж за первую половину 2026 года зарегистрировали в Алматы: 2,8 тыс. случаев. На втором месте оказалась Астана: 1,7 тыс. инцидентов. Гораздо лучше показатели в Алматинской (927), Карагандинской (723) и Костанайской (614) областях. Примечательно, что на Алматы и Астану совокупно пришлось 36,6% всех зарегистрированных в стране краж.

Ранее житель Атырау притворился братом избитого мужчины и обокрал его в больнице.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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