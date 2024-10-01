Отжимания на ножах и три км в день: достижения 73-летнего пенсионера из Жамбылской области

В селе Бесагаш Жамбылской области проживает 73-летний Баймуханбет Жумадилов. По своей силе воли и выносливости аксакал даст фору любому мужчине. А все потому, что он отжимается на ножах, гвоздях и пластмассовых бутылках. А еще каждый день пробегает три километра, сообщает Zakon.kz.

Жумадилов к спорту приобщился всего три года назад. И уже в списке его основных упражнений: отжимания, бег и подтягивание на турнике.

По его словам, в спорте нет возрастных ограничений.

"Начинать занятия можно в любое время. Благодаря спорту я не болею и чувствую себя бодрым. До пенсии работал водителем. Поэтому и сейчас продолжаю ездить на автомобиле. Когда нужно, то еду с семьей в Шымкент или Алматы". Баймуханбет Жумадилов

А еще Баймуханбет ата, как отмечено в публикации издания "24.kz", 50 раз отжимается на двух пальцах. Также может на одной руке, на больших гвоздях и практикует отжимание на острых тесаках. Повторять трюк с ножами без тренировок не рекомендует.

"Упражнения с ножами я только начал практиковать. Учусь стоять и лежать на них. Это очень трудно, требует хорошей подготовки и выносливости. Мне интересны эти упражнения. Когда я прихожу на мероприятия в рестораны, то демонстрирую свои отжимания гостям. Они удивляются и восхищаются". Баймуханбет Жумадилов

Кроме спорта, аксакал занимается хозяйством, ухаживает за скотом и огородом. Сейчас собирает урожай помидоров.

Примечательно, что 1 октября является Международным днем пожилых людей.

День пожилого человека напоминает о том, что нужно старшим помогать и уважать их. У праздника даже есть свой логотип. Он представляет собой раскрытую ладонь – символ доброты и помощи.

По последним данным, в Казахстане проживает более 2,4 млн пенсионеров. Какую материальную помощь окажут им в этот день, можно прочитать по ссылке.