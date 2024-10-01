Пенсии, единовременная выплата: интересной информацией поделились с пожилыми казахстанцами

Ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В нашей стране живут более 2,4 млн пенсионеров по возрасту, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), 1 октября в Казахстане стартует месячник, приуроченный ко Дню пожилых людей. Акимы областей, городов и районов, руководители предприятий и организаций будут проводить мероприятия по социальной поддержке граждан старшего поколения, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях и другие.

"Кроме того, ко Дню пожилых людей в Астане, в Акмолинской (получателям пенсий в минимальном размере), Карагандинской (лицам старше 75 лет), Павлодарской (получателям пенсий в минимальном размере и лицам старше 80 лет), Восточно-Казахстанской (лицам старше 90 лет), Мангистауской (лицам старше 70 лет на 25 октября), Туркестанской (одиноким пенсионерам и лицам старше 100 лет), Улытауской (лицам старше 70 лет и лицам с инвалидностью) областях будет оказана единовременная материальная помощь на общую сумму 2,7 млрд тенге с охватом 235,8 тыс. человек", – сообщили в МТСЗН.

Там отметили, что в целом в течение 2024 года, с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса, на соцподдержку пожилых людей направлено свыше 12,4 млрд тенге (из местных бюджетов 11,8 млрд тенге, за счет привлеченных средств – 0,6 млрд тенге), в том числе:

на предоставление продуктовых наборов – 229,4 млн тенге (26,5 тыс. человек);

на льготное лекарственное обеспечение – 2 млрд 318 млн тенге (62,2 тыс. человек);

на зубопротезирование – 515,5 млн тенге (3,9 тыс. человек);

на предоставление санаторно-курортного лечения – 3 млрд 448 млн тенге (23,3 тыс. человек);

на ремонт жилья – 31,4 млн тенге (189 человек);

на обеспечение топливом – 75,6 млн тенге (2,6 тыс. человек);

на предоставление льготного проезда на транспорте общего пользования – 5 млрд 179 млн тенге (409,9 тыс. человек);

на другие виды помощи – 638,4 млн тенге (81,5 тыс. чел).

В министерстве также напомнили, что согласно Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года размеры базовой пенсии ежегодно индексируются на уровень инфляции, а размеры солидарной пенсии – с опережением уровня инфляции на 2%.

"С 1 января 2024 года размеры солидарных пенсий повышены на 9% и в связи с изменением величины прожиточного минимума повышен размер базовой пенсии. По поручению главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии. Так, с 1 января 2024 года ее минимальный размер увеличился с 60% до 65% от величины прожиточного минимума, а максимальный – со 100% до 105%", – добавили в ведомстве.

Кроме того, в стране работают 92 центра активного долголетия. Общая сумма средств, выделенных из местных бюджетов на функционирование центров, на 2024 год составляет 5,9 млрд тенге.

"Центры активного долголетия работают по принципу "одного окна" по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. Их деятельность направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия, в том числе организацию системного досуга (йога, скандинавская ходьба, повышение цифровой грамотности, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка и т. д.), обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в жизни казахстанского общества", – рассказали в МТСЗН.

Международный день пожилых людей был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года. Главная цель его проведения – проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявление всеобщей заботы к ним.

30 сентября 2024 года в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, сколько в Казахстане живет людей в возрасте 100 лет и более.