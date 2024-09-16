Еще одна комфортная школа открылась в Акмолинской области

В Акмолинской области активно реализуется инициированный президентом Касым-Жомартом Токаевым Национальный проект "Комфортная школа". 16 сентября для 1500 учащихся села Караоткель распахнула свои двери еще одна школа ІТ-направления, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Акмолинской области, это третья комфортная школа, которая открылась с начала учебного года в Целиноградском районе.

Школа отвечает всем современным требованиям комфортности и безопасности. Имеются кабинеты для проведения занятий дополнительного образования – различных кружков от хореографии до робототехники. Установлены камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

Учеников школы с открытием поздравил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"Проект "Комфортная школа" решает проблему нехватки мест в школах, создает комфортную среду для учащихся и педагогов и снижает разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами. Гармоничное и счастливое детство подрастающего поколения – общенациональная задача", – отметил Ахметжанов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

С открытием нового объекта образования также поздравил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха.

"В прошлом году мы и не могли представить, что в нашем маленьком и молодом селе откроется такая современная и красивая школа, которая ничем не уступает столичным. Я рада, что мой внук будет учиться в такой школе", – поделилась жительница села Гульнур Аманова.

Здесь был презентован первый в области кабинет юных инспекторов дорожного движения, также гости ознакомились с системами безопасности школы "СКУД", Alaqan, открытыми в рамках межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и единой программы воспитания "Біртұтас тәрбие". Открытие данного класса направлено прежде всего на воспитание патриотизма и любви к Родине, профилактику правонарушений в школьной среде, а также на помощь при выборе профессии.

Напомним, на сегодняшний день в регионе уже открыли две комфортные школы в пристоличном регионе. К слову, в Акмолинской области до конца года планируется открытие 10 школ, из них шесть – комфортных школ.