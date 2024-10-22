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Еще две комфортные школы презентовали в преддверии Дня Республики в Акмолинской области

В преддверии Дня Республики в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 12:44 Фото: акимат Акмолинской области
В Акмолинской области продолжается реализация Национального проекта "Комфортная школа", инициированного Главой государства.

В преддверии дня Республики свои двери распахнули еще две организации образования в селах Кабанбай батыра и Каражар общей мощностью на 2400 мест в Целиноградском районе Акмолинской области.

"Школы рассчитаны на 1200 мест в одну смену. Здания построены по всем современным стандартам и соответствуют необходимым для получения качественного образования требованиям. Здесь предусмотрены учебные кабинеты, среди которых компьютерные, специализированные кабинеты, по 2 спортзала, столовые, библиотека и хореографические залы. Уже со следующей четверти свыше 800 учащихся начнут получать знания в данных объектах образования. В одной из данных школ будут учиться не только дети поселка Кабанбай батыра, но и ученики из ближайших сел", — акцентировали в управлении образования Акмолинской области.

Местные жители под приятными впечатлениями, сбылась их большая мечта, ведь они так долго ждали строительства новой школы, так как село считается одним из старейших в районе.

На торжественном открытии присутствовал аким области, в своем выступлении он напомнил, что в новом учебном году в области открылось 8 школ, 6 из которых построены по нацпроекту, направленному на решение проблемы нехватки мест и создания комфортной среды для учащихся.

"В преддверии большого праздника, дня Республики, в вашем районе открылись две школы. Поздравляю всех причастных к данному значимому событию! По инициативе Главы государства в нашем регионе в сельских населенных пунктах открываются комфортные школы, по условиям не отличающиеся от городских. Обучение в одну смену позволит организовать эффективную работу системы дополнительного образования. Будущее нашей страны – за образованными и разносторонне развитыми детьми", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Сообщается, что аким области проверил организацию школьного питания и обеспечение безопасности детей.

Как проинформировали в управлении образования, в ходе торжественной встречи отдельно были презентованы клубы "Даналық мектебі", реализуемых в рамках программы "Біртұтас тәрбие". Его открытие направлено, прежде всего, на развитие позитивного родительства, усиление взаимодействия школы и семьи в воспитании детей и патриотизма.

Напомним, во второй четверти данного года ученики начнут обучение в новых комфортных школах, что значительно повысит качество образования в регионе.

В преддверии Дня Республики в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 12:44

Фото: акимат Акмолинской области

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