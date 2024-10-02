Еще в одном из крупных городов Казахстана проезд в автобусах на один день станет бесплатным

Фото: gov.kz

Акимат Шымкента сегодня, 2 октября 2024 года, обратился к жителям и гостям города с хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

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