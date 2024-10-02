Еще в одном из крупных городов Казахстана проезд в автобусах на один день станет бесплатным
Фото: gov.kz
Акимат Шымкента сегодня, 2 октября 2024 года, обратился к жителям и гостям города с хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.
Из обращения следует, что оно касается общественного транспорта мегаполиса.
"6 октября текущего года жители и гости Шымкента будут бесплатно перевозиться на общественном транспорте. Акция организована в поддержку республиканского референдума... В этот день около тысячи единиц общественного транспорта будут перевозить пассажиров по 80 направлениям".Пресс-служба акимата Шымкента
30 сентября 2024 года стало известно, что проезд в автобусах Астаны станет бесплатным на один день.
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