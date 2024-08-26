Школьники и льготники в Астане по-новому могут оплатить проезд в автобусах

В Астане к пользователям льготных карт обратились из ТОО "City Transportation Systems" (CTS) с хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

С сегодняшнего дня, 26 августа 2024 года, компания подключила виртуальные тарифы для школьников и льготников.

"Оформление бесплатное и осуществляется онлайн, без необходимости посещения специализированной кассы. Валидацию можно произвести с помощью смартфона, используя мобильное приложение Avtobys: QR-кодом, Bluetooth, или вводя номер транспортного средства", – отметили в CTS.

Для оформления виртуального тарифа необходимо:

установить приложение Avtobys; авторизоваться в приложении, используя номер телефона получателя льготы; подать заявку на сайте transcard.kz, в разделе "Подача электронных заявок". Заполнить все необходимые поля и прикрепить документы: цветное фото 3х4, свидетельство о рождении, справку с места учебы или сведения об образовании из egov.kz, а также документ, подтверждающий льготу.

"После одобрения (придет письмо на почту) заявки виртуальный тариф станет доступен в вашем приложении Avtobys, и вы сможете им воспользоваться. Важно: Виртуальный тариф активируется в течение одного-трех рабочих дней", – подчеркнули в CTS.

При этом в компании отметили, что пользователи могут продолжать применять пластиковые транспортные карты.

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