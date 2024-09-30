Проезд в автобусах Астаны станет бесплатным на один день

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В день референдума по вопросу строительства АЭС – 6 октября проезд в автобусах в Астане будет бесплатным. С таким заявлением выступила организация City Transportation Systems, сообщает Zakon.kz.

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