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Проезд в автобусах Астаны станет бесплатным на один день

Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 13:17 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В день референдума по вопросу строительства АЭС – 6 октября проезд в автобусах в Астане будет бесплатным. С таким заявлением выступила организация City Transportation Systems, сообщает Zakon.kz.

Согласно обращению к столичным пассажирам:

"В Астане 6 октября, в день проведения республиканского референдума, проезд в городских и пригородных маршрутах будет бесплатным".

Также отмечено, что общественный транспорт работает с 06:00 до 23:00.

Напомним, что 2 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

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Референдум состоится 6 октября.

12 сентября Генпрокуратура обратилась с предупреждением из-за референдума. О чем попросили казахстанцев, можно прочитать по этой ссылке.

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