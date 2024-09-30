Проезд в автобусах Астаны станет бесплатным на один день
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В день референдума по вопросу строительства АЭС – 6 октября проезд в автобусах в Астане будет бесплатным. С таким заявлением выступила организация City Transportation Systems, сообщает Zakon.kz.
Согласно обращению к столичным пассажирам:
"В Астане 6 октября, в день проведения республиканского референдума, проезд в городских и пригородных маршрутах будет бесплатным".
Также отмечено, что общественный транспорт работает с 06:00 до 23:00.
Напомним, что 2 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.
Референдум состоится 6 октября.
12 сентября Генпрокуратура обратилась с предупреждением из-за референдума. О чем попросили казахстанцев, можно прочитать по этой ссылке.
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