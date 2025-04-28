Что должны знать и уметь сотрудники Антикора: утверждены правила

Председатель Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) подписал приказ о некоторых вопросах прохождения правоохранительной службы в Агентстве, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Правила ведения личных дел, содержащих персональные данные сотрудника антикоррупционной службы;

Правила организации профессиональной служебной и физической подготовки в антикоррупционной службе;

Правила и условия прохождения компьютерного тестирования сотрудников антикоррупционной службы, подлежащих аттестации, на знание законодательства РК и логическое мышление, нормативы по определению профессиональной пригодности, а также пороговые значения для категорий должностей;

Инструкция по присвоению классной квалификации сотрудникам антикоррупционной службы;

Правила и сроки организации наставничества для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу в Антикоррупционную службу.

Так, в правилах организации профессиональной служебной и физической подготовки говорится, что основными задачами профессиональной подготовки сотрудников являются:

изучение законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность антикоррупционной службы, и их практическое применение при осуществлении оперативно-служебной деятельности;

обучение сотрудников умелым и эффективным действиям, обеспечивающим успешное выполнение оперативно-служебных задач;

совершенствование сотрудниками профессионального мастерства с учетом специфики деятельности в конкретных подразделениях антикоррупционной службы;

совершенствование навыков обращения со специальной техникой и специальными средствами.

Правила и условия прохождения компьютерного тестирования предусматривают, что организация тестирования осуществляется кадровыми службами.

Объективность проведения тестирования обеспечивается стандартностью условий, времени, подсчета результатов и содержания тестов.

Тестирование включает в себя логический тест и тесты на знание законодательства РК.

Тестирование проводится на казахском или русском языках по выбору сотрудника.

Сотрудник кадровой службы в срок не позднее трех календарных дней до дня проведения тестирования уведомляет по телефону либо посредством направления информации на электронные адреса и мобильные телефоны сотрудников о дате, месте и времени проведения тестирования.

Тестирование проводится в соответствии с программой компьютерного тестирования сотрудников антикоррупционной службы. К тестированию допускаются сотрудники, имеющие при себе документ, удостоверяющий личность.

Сотрудники, имеющие неудовлетворительное самочувствие на момент тестирования, сообщают об этом сотруднику кадровой службы до начала проведения тестирования и в этот же день предоставляют справку с медицинского учреждения, к которому прикреплены. В этом случае тестирование таких лиц проводится в другое рабочее время в течение этого дня либо в другой рабочий день, определяемый согласно графику тестирования.

Во время тестирования аттестуемым лицам не допускается разговаривать с другими сотрудниками, обмениваться материалами, использовать информацию на бумажных и электронных носителях.

В случае нарушения сотрудником требований, указанных выше, процесс тестирования останавливается и последний удаляется из зала тестирования.

При этом составляется акт произвольной формы, который подписывается оператором тестирования и сотрудником, допустившим нарушение. В случае отказа сотрудника, допустившего нарушение, от подписания акта, в акте вносится соответствующая запись и заверяется оператором тестирования.

Результаты тестирования сотрудников, нарушивших требования правил, аннулируются.

Также говорится, что для обеспечения объективности при определении профессиональной пригодности сотрудников нормативы по физической и боевой подготовке сдаются сотрудниками в присутствии сотрудников службы собственной безопасности, кадровой службы и ответственных за хранение и выдачу огнестрельного оружия. Результаты нормативов вносятся в ведомость и заверяются подписью присутствующих лиц.

Сотрудники, получившие оценку неудовлетворительно по двум и более нормативам по физической и боевой подготовке, считаются не сдавшими нормативы по определению профессиональной пригодности.

Сотрудники, не сдавшие нормативы профессиональной пригодности, не допускаются к сдаче тестирования и подлежат повторной аттестации в срок не ранее трех месяцев и не позднее шести месяцев со дня проведения первоначальной аттестации.

Условия выполнения упражнений по физической подготовке

Бег на 60, 100 м. проводится на беговой дорожке стадиона или на любой ровной местности.

Сгибание и разгибание рук выполняется в упоре лежа – тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола – для мужчин.

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения на вис хватом сверху, не касаясь ногами пола (земли). Упражнение считается выполненным при пересечении подбородка грифа перекладины.

Не разрешается отдыхать (останавливаться) в положении виса более 5 секунд и начинать подтягивание с раскачивания – для мужчин.

Подъем туловища выполняется из положения, лежа на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов, кисти рук на плечах, стопы удерживаются партнером – для женщин.

При неправильном выполнении упражнения дается команда "не считать" не более трех раз, после чего, тестируемый снимается с выполнения упражнения.

Стрельба (мужчины)

Цель: мишень с кругами (50х50) установленная на щите 75х75, на уровне глаз стреляющего.

Дальность до цели: 25 метров.

Количество боеприпасов: 6 (3 пробных, 3 зачетных).

Положение для стрельбы: стоя с руки (допускается с двух рук).

Время на стрельбу: не ограничено.

Оценочные показатели: от 20 и выше – "отлично", 15-19 – "хорошо", 10-14 – "удовлетворительно", 0-9 – "неудовлетворительно".

Оценка выставляется по лучшим результатам стрельб (пробных или зачетных).

Присвоение классной квалификации сотрудникам антикоррупционной службы

Сотрудникам в зависимости от достигнутого уровня подготовки, опыта и стажа службы последовательно присваиваются следующие классные квалификации: "специалист 2 класса", "специалист 1 класса" и "специалист 1 класса – наставник".

Присвоение классных квалификаций производится с целью стимулирования повышения профессионализма сотрудников и закрепления кадров.

Классные квалификации присваиваются:

"специалист 2 класса" – сотрудникам, не имеющим классной квалификации и проработавшим в антикоррупционной службе не менее одного года;

"специалист 1 класса" – сотрудникам, по истечению двух лет с момента присвоения классной квалификации "специалист 2 класса".

Как исключение, сотрудникам, не имеющим классной квалификации "специалист 2 класса" и прослужившим в правоохранительных, специальных государственных и других государственных органах, а также Вооруженных силах РК не менее пяти лет, допускается присвоение классной квалификации "специалист 1 класса" с учетом уровня профессиональных знаний и навыков в занимаемой должности.

"специалист 1 класса – наставник" – сотрудникам, имеющим классную квалификацию "специалист 1 класса" и прослужившим в правоохранительных и специальных государственных органах, а также Вооруженных силах РК не менее пяти лет, из них не менее одного года в антикоррупционной службе, осуществляющих (осуществлявших) наставничество, либо сотрудникам, имеющим классную квалификацию "специалист 1 класса" и прослужившим в правоохранительных и специальных государственных органах, а также Вооруженных силах РК не менее 15 лет, из них не менее одного года в антикоррупционной службе, не осуществляющих (не осуществлявших) наставничество, либо занимающим руководящие должности.

Классная квалификация присваиваются сотрудникам, добросовестно выполняющим свои служебные обязанности, не имеющим дисциплинарных взысканий, обеспечивающим качественное обучение и воспитание личного состава (наставляемого).

Решение о присвоении и подтверждении классной квалификации принимает руководитель или уполномоченный руководитель антикоррупционной службы путем издания соответствующего приказа.

Выплата надбавки сотрудникам за классную квалификацию производится ежемесячно с основным денежным довольствием сотрудника.

Указывается, что сотрудникам, находящимся в распоряжении антикоррупционной службы, а также в отпуске по уходу за ребенком, присвоенная классная квалификация сохраняется в течение всего периода нахождения в распоряжении и отпуска по уходу за ребенком, без выплаты указанной надбавки.

Сотрудникам, обучающимся по очной форме в ведомственных организациях образования республики, а также в зарубежных странах в рамках договоренности, присвоенная классная квалификация сохраняется в течение всего периода обучения без выплаты указанной надбавки.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что утверждены правила прохождения внеплановой аттестации сотрудников антикоррупционной службы.