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Законодательство РК

"Прошли, высоко подняв голову": что говорят сегодня казахстанцы, пережившие масштабные паводки

Паводки, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:48 Фото: ТРК Президента
В 2024 году Казахстан пережил крупнейшее за последние 80 лет стихийное бедствие – масштабные паводки. Большая вода нанесла ущерб жителям Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

О том, как казахстанцы переживали тот период и как живут спустя пять месяцев, насколько за это время было выполнено поручение президента правительству, можно узнать из документального фильма "Серт", подготовленного ТРК Президента РК.

Особенность фильма в том, что он состоит исключительно из интервью героев, без закадрового голоса. То есть зритель непосредственно из уст людей узнает, с каким проблемами они столкнулись и как им помогла прямая поддержка главы государства.

"Сейчас, когда это все прошло, именно это человеческое тепло, которое есть в нашем президенте, оно тоже дало нам поддержку. И понимаешь, что жизнь не останавливается. Самое главное, что мы прошли это все без жертв, это самое главное. Пережили, достойно пережили. Высоко подняв голову, это все прошли. Я думаю, что все у нас будет хорошо", – такими жизнеутверждающими словами жительницы Петропавловска Ольги Поповой завершили режиссеры фильм.

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