Масштабные паводки: как в странах СНГ борются с последствиями наводнений

Паводки 2024 года ученые назвали крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет. Пострадал от буйства природы не только Казахстан. Zakon.kz проанализировал, насколько успешно нам и соседним странам региона удается устранять последствия паводков.

Казахстан

Сегодня, 28 мая 2024 года, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, оставшийся недовольным темпами оценки нанесенного ущерба в регионах, установил жесткий дедлайн – до конца текущей недели.

Вместе с тем, по информации заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, единовременную материальную помощь в размере 100 МРП (369 200 тенге. – Прим. авт.) уже получили 30,5 тыс. семей, пострадавших от паводков.

Всего из-за катаклизма пострадали порядка 12 155 домов, а также 18 321 дачное строение, из которых 5353 являются единственным жильем для пострадавших. Уже обследовано 15 093 (84%) дома и дачного строения, проведена оценка ущерба по 11 134 (64%).

"Необходимо отметить низкие темпы обследования в отдельных регионах. Кроме того, работа по техническому обследованию и оценке должна быть скоординирована и обеспечить все необходимые заключения в максимально короткие сроки. К примеру, в Западно-Казахстанской области при 4 тыс. подтопленных домов обследовано 2176 (54%), проведена оценка по 770 домам. В Актюбинской области обследовано 3679 домов (73%), проведена оценка 1673 домов", – указал Олжас Бектенов.

Стоит отметить, что в регионах уже активно взялись за строительство. Так, например, в Петропавловске возводят 520 домов для пострадавших. В работе задействовали 23 компании. Основная их часть базируется в СКО, двое подрядчиков были приглашены из других регионов. На прошлой неделе к работам подключились стройотрядовцы. Это студенты учебных заведений, которые специализируются на строительной сфере.

Стартовал процесс и в других областях страны, например, в Атбасарском районе Акмолинской области на месте вырытого котлована, как заявили местные власти, через восемь месяцев вырастет 100-квартирный дом.

Согласно отчету правительства, 356 пострадавших семей по стране уже получили новые дома и квартиры. Продолжается строительство 1472 домов. Кроме того, более 5,2 млрд тенге выделено на проведение ремонтных работ в 1389 домах. Также 3804 семьи получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на общую сумму в 657 млн тенге.



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21 мая премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о том, что работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам ведется под непосредственным контролем правительства.

"На сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах (5452 человек), оказывается вся необходимая помощь. По состоянию на 20 мая свыше 26 тыс. семей (всего поступило 32 655 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге. Данная работа полностью завершена в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и областях Абай, Улытау", – говорилось в сообщении Акорды.

Министр сельского хозяйства приказом от 17 мая 2024 года утвердил Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства. Согласно им ущерб возместят и терпящим убытки аграриям.

Позаботились власти и о подрастающем поколении, столкнувшемся с катаклизмом – таким детям уделят особое внимание при охвате летним отдыхом.

И это далеко не все меры, принятые государством для скорейшего возвращения людей к нормальной, комфортной жизни.

Россия

Сражаться с большой водой в этом году пришлось и россиянам. Наибольший удар у соседей пришелся по Оренбургской, Курганской и Тюменской областям. Также подтопления фиксировали в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане.

Размеры выплат пострадавшим в Российской Федерации выглядят следующим образом:

единовременная материальная помощь на человека – 10 тыс. рублей (около 50 тыс. тенге);

помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости – 50 тыс. рублей (около 250 тыс. тенге);

в связи с полной утратой имущества – 100 тыс. рублей (около 500 тыс. тенге).

Такие цифры приводит РБК. Их размеры установлены еще в 2008 году,.

Российские СМИ писали, что обозначенные суммы вызывали недовольство граждан. К примеру, в Орске люди вышли с вопросами к зданию городской администрации. Мэр Орска Василий Казупица заявил:

"По 100 тыс. рублей получат все члены семьи – и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды".

Вместе с тем в конце апреля президент РФ Владимир Путин обратил внимание на существенное расхождение числа поданных заявлений на оказание финпомощи с количеством выплат. Это явление объяснили тем, что обратиться за поддержкой может любой житель населенных пунктов, где объявлен режим ЧС, но направляется она только тем, кто живет на подтопленных территориях.

Таджикистан

Таджикистан после сильных паводков столкнулся еще и с оползнями.

6 мая информационное агентство "Ховар" делилось сводками: подтоплены мосты, защитные дамбы, шлюзы, каналы, гидротехнические сооружения, дороги местного значения, приусадебные участки местных жителей и их вспомогательные сооружения. Находящиеся под угрозой жители джамоатов были эвакуированы в безопасные места. К сожалению, были и жертвы.

Комиссия по ЧС была создана для выяснения размеров ущерба населению. Сильные дожди мучили страну весь май. По всей республике до сих пор наблюдаются сели, оползни и наводнения.

24 мая, по данным ТАСС, спасли двух туристов, заблокированных в авто сошедшим на трассу селевым потоком. 21 мая на экстренном заседании в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан обсудили выделение первоочередной помощи пострадавшим от стихии, сказано на сайте информационного агентства Avesta.

Под первоочередной помощью следует понимать еду, средства гигиены и дезинфекции, кухонную утварь и приобретение семян для повторного сева.

Армения

Между тем масштабные паводки добрались и до Армении – топит дома, размывает дороги и мосты.

На северо-востоке страны из русла вышла река Дебед. 26 мая сообщалось об одном погибшем автомобилисте и 70 эвакуированных жителях поселка Дзорагет.

Позже из-за наводнения в городе Алаверди в Лорийской области взорвалась газозаправочная станция.

Отмечалось, что сильные ливни, обрушившиеся на север Армении, вызвали выход рек Дебед, Агстев и Ташир из берегов, что привело к наводнениям в Лорийской и Тавушской областях. Упавшего в воду несчастного, предварительно названного погибшим, так и не нашли. Из затопленных зон эвакуировали 232 человека.

По последним официальным данным, число жертв стихии возросло до трех. Что касается помощи пострадавшим от паводков, пока появилось только заявление мэрии Еревана, изъявившей желание помочь жителям оборудованием и персоналом. Его приводит АМИ "Новости-Армения".