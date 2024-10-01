Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги

Победитель "Битвы экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа заявил, что созвездие, под которым родилась женщина, оказывает на нее воздействие, благодаря чему ее поведение со спутником жизни заранее предопределено, сообщает Zakon.kz.

Специалист обозначил три знака зодиака, под которыми рождаются самые требовательные женщины.

Девы обладают сильной интуицией, которой они доверяют на 100% и полагаются на нее во всем. Более того, они ждут, что и окружающие станут ей безоговорочно доверять. Переубедить таких женщин практически невозможно.

Скорпионы очень прямолинейны и всегда говорят то, что думают. При этом они терпеть не могут лжи. Такие женщины требуют от своего спутника внимания, поступков и доверия. Также они требовательно относятся и к своим детям. Такие женщины очень строгие мамы.

И замыкают тройку Козероги. Они перфекционисты по натуре и привыкли достигать своих целей. Такого же подхода к жизни они требуют и от окружающих, особенно когда речь идет о трудовой деятельности. Когда речь заходит об отношениях, женщина-Козерог требует от мужчины многого в материальных достижениях. Причем, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", с каждым годом количество требований у Козерогов становится все больше, как к окружающим, так и к себе самим.

Ранее сообщалось, что склонность откладывать дела на потом в той или иной степени присуща каждому. Однако астрологи уверены, что среди мужчин есть три знака зодиака, которые чаще других переносят решение задач на последний момент.

Кроме того, астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которые всегда уверены в своей правоте. Телец, Дева, Скорпион и Лев – именно они думают, что правда на их стороне, и потому вряд ли отступят.