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Как Казахстан отреагировал на просьбу Роспотребнадзора приостановить экспорт зерна

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 12:17 Фото: primeminister.kz
Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в кулуарах Сената 3 октября 2024 прокомментировал просьбу Россельхознадзора приостановить экспорт в Россию казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника, сообщает Zakon.kz.

На днях Роспотребназдор попросил Минсельхоз Казахстана приостановить экспорт в Россию зерна, томатов, перца и семян подсолнечника из-за того, что в казахстанской продукции стали чаще находить вредителей и болезнетворные бактерии. Почему сложилась такая ситуация и какие меры предпримет Минсельхоз, спросили журналисты министра.

"Мы подтверждаем, что соответствующее обращение со стороны Россельхознадзора получили в середине сентября. Мы запросили ответным письмом Роспотребназдор, чтобы они нам предоставили подтверждающие факты о выявленных нарушениях. Нам на сегодняшний день необходимо для того, чтобы удостовериться, что эти нарушения на самом деле имеют место. Мы попросили соответствующие акты о выявленных лабораторных исследованиях и результатах об этих работах. На сегодня ответ со стороны Роспотребнадзора мы еще не получили. Только после того, как мы получим соответствующие обоснования, доказательства, что на самом деле эти нарушения имеются, мы будем соответствующие обращения вам предоставлять. На сегодня нам больше нечего комментировать. Потому что соответствующих ответов у нас нет", – сказал Ермек Кенжеханулы.

По его данным, при экспорте вся продукция проверяется и выдается соответствующий сертификат территориальной инспекцией.

"Наши лаборатории соответствуют международным стандартам, необходимые вещи мы выявляем. При экспорте с нашей стороны нарушений не было выявлено. Поэтому мы запросили дополнительную информацию со стороны Роспотребнадзора. Мы теперь ждем. После того, как мы данные получим, дополнительно работу проведем со своей стороны и дадим соответствующий ответ. В данный момент мы не можем сказать вам, ошибочно это было сделано или по-другому", – добавил вице-министр.

Журналисты поинтересовались, не связано ли это с тем, что Казахстан ранее запретил импорт российской пшеницы до конца года.

"Мы в данный момент этот вопрос не связываем", – коротко заявил Ермек Кенжеханулы.

20 августа сообщалось, что в Казахстане ввели запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран ЕАЭС до 31 декабря 2024 года, за исключением транзита пшеницы через территорию Казахстана.

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