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Законодательство РК

Причину приписок животных в МСХ объяснили "погоней за статданными"

Скот, скотоводство, коровы, быки, телята, сельское хозяйство, крупный рогатый скот, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 11:44 Фото: Zakon.kz
В Министерстве сельского хозяйства РК причиной приписок к численности скота и продукции животноводства назвали погоню за статистическими данными, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы, инициатива актуализировать численность реального поголовья скота и произведенной продукции исходила от МСХ. По поручению главы государства была создана комиссия на уровне заместителя премьер-министра. Она работает на всех уровнях (область, район, село).

"В погоне за цифрами, за статданными, для того, чтобы показать тот или иной населенный пункт в части роста поголовья скота, роста произведенной продукции. Каких-то иных корыстных мыслей, я, думаю, нет", – сказал Ермек Кенжеханулы в кулуарах Сената.

Он отметил, что приписки выявили в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Им государственная поддержка не предоставляется. Поэтому говорить о том, что средства государства ушли не в том направлении нельзя. На сегодня меры государственной поддержки получают организованные хозяйства – это крестьянские хозяйства, ТОО и другие сельхозпредприятия.

Ранее заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин сообщил, что с начала 2023 года списали 2 млн голов крупного рогатого скота, 3,2 млн голов овец и коз, а также 3 млн тонн несуществующего молока.

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