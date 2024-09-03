Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На масштабные приписки в сельском хозяйстве указал Жумангарин

Скот, скотоводство, бараны, овцы, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 12:31 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на заседании правительства 3 сентября 2024 года озвучил итоги сверки статданных с реальной ситуацией в сельском хозяйстве, сообщает Zakon.kz.

Серик Жумангарин напомнил, что в Министерстве сельского хозяйства с начала 2023 года списали 2 млн голов крупного рогатого скота, 3,2 млн голов овец и коз, а также 3 млн тонн несуществующего молока.

"Основная доля списанного поголовья приходится на личные подсобные хозяйства. Дополнительно планируется к списанию 2,5 млн тонн зерновых, до 2 млн тонн картофеля и более 300 тыс. тонн репчатого лука", – добавил он.

Для исключения повторных приписок, по его словам, совершенствуются информационные системы учета и прослеживаемости сельхозпродукции, а также выдачи субсидий.

Отмечается, что будет обеспечен стопроцентный охват крестьянских и фермерских хозяйств, получателей субсидий, сдачей статистической отчетности.

31 января депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров указал на приписки в сельском хозяйстве. По его словам, приписки по производству зерновых доходят до 3 млн тонн, а расхождения в поголовье скота по отдельным регионам достигают 40%.

Читайте также

тарифы, Казахстан, Канат Бозумбаев
Дифференцированные тарифы за комуслуги и воду могут ввести в Казахстане
Мадина Мамырханова
МСХ РК Жумангарин Серик 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: