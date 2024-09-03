На масштабные приписки в сельском хозяйстве указал Жумангарин

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на заседании правительства 3 сентября 2024 года озвучил итоги сверки статданных с реальной ситуацией в сельском хозяйстве, сообщает Zakon.kz.

Серик Жумангарин напомнил, что в Министерстве сельского хозяйства с начала 2023 года списали 2 млн голов крупного рогатого скота, 3,2 млн голов овец и коз, а также 3 млн тонн несуществующего молока.

"Основная доля списанного поголовья приходится на личные подсобные хозяйства. Дополнительно планируется к списанию 2,5 млн тонн зерновых, до 2 млн тонн картофеля и более 300 тыс. тонн репчатого лука", – добавил он.

Для исключения повторных приписок, по его словам, совершенствуются информационные системы учета и прослеживаемости сельхозпродукции, а также выдачи субсидий.

Отмечается, что будет обеспечен стопроцентный охват крестьянских и фермерских хозяйств, получателей субсидий, сдачей статистической отчетности.

31 января депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров указал на приписки в сельском хозяйстве. По его словам, приписки по производству зерновых доходят до 3 млн тонн, а расхождения в поголовье скота по отдельным регионам достигают 40%.

