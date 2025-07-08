В МСХ предложили ввести уголовную ответственность для торговцев мясом без документов
Он рассказал, что для обеспечения прослеживаемости в животноводстве министерство планомерно ведет работу по автоматизации всего жизненного цикла сельхозживотных на базе системы ИСЖ (Идентификация сельскохозяйственных животных) c 7 дополнительными сервисами.
Каждое животное имеет индивидуальный номер, фиксируются все данные и ветеринарные манипуляции. Фермеры и ветеринары используют электронные сервисы, экономя время и снижая риск ошибок.
"Однако реализация этих мер возможна только при условии ведения полноценного и добросовестного учета поголовья со стороны владельцев. В этой связи необходимо усилить меры контроля за регистрацией поголовья сельхозживотных, а также ужесточить ответственность вплоть до уголовной для недобросовестных поставщиков скота и покупателей продукции животноводства без соответствующих ветеринарных документов", – сказал Айдарбек Сапаров.
Дальнейшая трансформация ветеринарии предполагает совершенствование законодательства в части цифровизации, обеспечения безопасности и прослеживаемости перемещаемых товаров, усиление ветсанконтроля за грузами, расширение полномочий акиматов, а также сокращение расходов бюджета на ушные бирки за счет передачи их закупа организованным хозяйствам.
Ранее премьер-министр дал поручения по развитию животноводства в Казахстане.