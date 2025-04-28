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Общество

В Алматы увеличат выплаты ветеранам ВОВ до 5 млн тенге

9 мая, День Победы, Вечный огонь, ветеран, ветераны ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 17:19 Фото: Zakon.kz
В Алматы по пять миллионов тенге выплатят ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом стало известно 28 апреля 2025 года Zakon.kz из заявления пресс-службы городского акимата.

Стоит уточнить, что данная мера социальной поддержки распространяется исключительно на ветеранов Великой Отечественной войны (участников, инвалидов ВОВ).

Также депутаты на внеочередной сессии маслихата одобрили предложение акима Ерболата Досаева о повышении выплат труженикам тыла до 100 тыс. тенге.

"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предусмотрено увеличение размеров единовременной социальной помощи: 21 ветерану ВОВ – с 1 до 5 млн тенге, 6 149 труженикам тыла – с 50 до 100 тыс. тенге".Глава Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов

Стоит отметить, что выплата будет производиться районными акиматами города без истребования заявлений, согласно предоставленным спискам НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Алматы, на счета в банках второго уровня.

На сегодня в Алматы проживают 21 ветеран Великой Отечественной войны и 6 149 тружеников тыла.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 17:19
Сколько в Казахстане живет ветеранов

В Астане живут шесть ветеранов ВОВ. Им в честь 80-летия Победы были выплачены также социальные выплаты по 5 млн тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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