В Алматы увеличат выплаты ветеранам ВОВ до 5 млн тенге
Стоит уточнить, что данная мера социальной поддержки распространяется исключительно на ветеранов Великой Отечественной войны (участников, инвалидов ВОВ).
Также депутаты на внеочередной сессии маслихата одобрили предложение акима Ерболата Досаева о повышении выплат труженикам тыла до 100 тыс. тенге.
"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предусмотрено увеличение размеров единовременной социальной помощи: 21 ветерану ВОВ – с 1 до 5 млн тенге, 6 149 труженикам тыла – с 50 до 100 тыс. тенге".Глава Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов
Стоит отметить, что выплата будет производиться районными акиматами города без истребования заявлений, согласно предоставленным спискам НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Алматы, на счета в банках второго уровня.
На сегодня в Алматы проживают 21 ветеран Великой Отечественной войны и 6 149 тружеников тыла.
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В Астане живут шесть ветеранов ВОВ. Им в честь 80-летия Победы были выплачены также социальные выплаты по 5 млн тенге.