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Атырауские врачи удалили из матки женщины миому весом 6 килограммов

операция, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 22:07 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Атырауском областном перинатальном центре врачи удалили у пациентки большую миому матки весом 6 кг и размером 35 см.

По словам врачей, у пациентки с помощью ультразвукового исследования был обнаружен большой миоматозный узел. Ее болезнь длилась несколько лет.

врачи, операция, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 22:07

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Пациентка жаловалась на растущий живот и тянущие боли. В результате врачи Областного перинатального центра оказали экстренную помощь и провели соответствующее лечение.

операция, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 22:07

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Пациентку оперировал врач-гинеколог областного перинатального центра. После операции женщина находилась под наблюдением врачей в гинекологическом отделении. С начала 2024 года в гинекологическом отделении областного перинатального центра проведено несколько операций по удалению миомы разного размера.

операция, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 22:07

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Больную перевели из реанимационного отделения в палату. В настоящее время ее состояние стабильное.

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