Младенец-гигант появился на свет в Костанае

Новорожденный весом почти 7 килограммов и ростом больше 60 см появился на свет в перинатальном центре Костанайской областной больницы, сообщает Zakon.kz.

Малыша назвали Рауан, он третий ребенок в семье молодых костанайцев, сообщила пресс-служба роддома. Дома брата ждут трехлетние сестренки близняшки.

"Такие роды требуют особого внимания специалистов. Сейчас роженица и новорожденный чувствуют себя хорошо. Несмотря на то, что мама богатыря не хочет называть своего имени в сми, она передает слова благодарности коллективу перинатального центра за профессионализм, уход и внимание к ней и сыну", – говорится в сообщении.

Перинатальный центр также опубликовал фотографии новорожденного на руках у акушерки Светланы Борисовой.

Фото: Instagram/oblbolkst

Фото: Instagram/oblbolkst

В начале 2025 года в Жамбылской области на свет появился младенец, вес которого превысил 6 кг.