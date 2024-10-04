"Таза Қазақстан" в Уральске – экология и преемственность поколений

В Западно-Казахстанской области продолжается республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан", направленная на улучшение состояния окружающей среды и благоустройство территорий.

Сегодня мероприятие прошло в районе Центрального рынка на улице Лермонтова в Уральске, объединив активных горожан, молодежь и волонтеров.

Фото: акимат ЗКО

"Экологическая инициатива "Таза Қазақстан" – это не просто уборка, а шаг к формированию здорового экологического сознания. Пример родителей, которые вместе с детьми заботятся о чистоте своей страны, закладывает важные ценности будущего. Это мероприятие не только про уборку улиц, но и про воспитание нового поколения, которое будет беречь окружающую среду. Старшее поколение, принимающее участие в благоустройстве, передает молодежи ценности уважительного отношения к окружающему миру. Их опыт учит нас, что чистота – это не только наша обязанность, но и проявление заботы о других. Это пример преемственности поколений". Руководитель штаба молодежных трудовых и строительных отрядов "Жасыл Ел" по ЗКО Қасиет Балмолды

Фото: акимат ЗКО

По итогу мероприятия лучшие участники акции были награждены ценными подарками. Это признание их вклада в уборку города и поддержание чистоты.

На сегодняшний день в санитарных работах приняли участие более 148 тысяч жителей и 4 тысячи учреждений и предприятий. В рамках акции было убрано более 76 тысяч дворов, включая территории 2508 многоэтажных домов и свыше 73 тысяч территории индивидуальных жилых домов. Также проведены работы по благоустройству 231 парка и сквера, высажено более 48 тысяч саженцев деревьев, отремонтировано свыше 6 тысяч тротуарных плиток. Были очищены территории 1221 социального объекта и территории 1021 историко-культурного памятника.

Фото: акимат ЗКО

Для проведения экологических мероприятий задействовано 1498 единиц техники, благодаря чему вывезено 59 566 тонн мусора. Кроме того, из 198 незаконных свалок, выявленных АО "Ғарыш сапары", на сегодняшний день ликвидированы 84, и продолжается работа по устранению оставшихся 114 свалок.