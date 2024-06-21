"Таза Қазақстан": в Туркестанской области реализуется проект "Образцовый аул"

Республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан" идет полным ходом в Туркестанской области.

В рамках акции сегодня в Арыси прошел субботник, в котором приняли участие депутаты городских маслихатов, сотрудники государственных учреждений, представители трудовых коллективов, молодежь города. Экоактивисты побелили деревья и очистили обочины от сорняков.

Главная цель акции "Таза Қазақстан" – содержать родную землю в чистоте, не разбрасывать мусор, повышать экологическую грамотность среди населения, учить соблюдать экологическую культуру.

С начала акции "Таза Қазақстан" с апреля по Туркестанской области в более чем 2500 организациях образования области (1421 детский сад, 1052 школы, 50 колледжей) ведется работа, направленная на патриотизм, охрану природы, обучение населения не загрязнять окружающую среду с формированием экологической культуры.

Фото: акимат Туркестанской области

Проведено около 2000 открытых уроков, 650 встреч, 960 круглых столов, воспитывающих детей бережно относиться к природе.

В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" на территории медицинских объектов области высажено 10 957 деревьев, произведена побелка 61 842 деревьев.

Также в соответствии с дорожной картой по организации работ по санитарной очистке территорий туристских объектов, расположенных на территории области, мавзолей Х.А. Ясави, городище Отырар, Мавзолей Укаш-ата, туристско-рекрационный центр "Шага", подземная пещера "Акмешит", мавзолей и родник "Домалак ана", мавзолеи Биби Мариям, Шахан были организованы акции по уборке в сакральных и исторических местах: мавзолеи Укаша Ата, Гаухар ана, здание музея Арыс, музей Шаммат Ишан, музей им. С. Ерубаева.

Фото: акимат Туркестанской области

Кроме того, по инициативе волонтерских организаций Туркестанской области создано волонтерское объединение "Жас Түркістан", проведен коллективный тимбилдинг по акции "Бұл – сенің өңірің".

В рамках национального проекта "Taza Alem" по теме "Қоршаған ортаны таза ұстау – әрбір азаматтың борышы" молодые люди очищают реки и озера во время летнего купального сезона.

В рамках темы "Таза Жағажай", "Өз өмірің – өз қолыңда" в районах и городах области распространяются листовки для профилактики безопасности во время купального сезона. Молодые эковолонтеры приняли участие в конкурсе по очистке от мусора святых мест, рек и гор.

Члены 11 региональных этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана каждую субботу активно участвуют в экоакции.

Фото: акимат Туркестанской области

В Сайрамском, Сауранском, Жетысайском, Мактаральском, Келесском, Толебийском районах, где проживает много этнических групп, молодежь Ассамблеи проводит плоггинги на тему "Бірлігіміз жарасқан".

А в Сайрамском районе реализуется проект по созданию "Ценных вещей из мусора". Общественное объединение "Generation" провело 36 совместных экологических акций с образовательными организациями Сайрамского района. В рамках данной акции было отправлено на переработку около 15 тонн вторичного сырья. При этом нет необходимости вывозить мусор в специальное место, мусороперерабатывающие компании сами занялись этим делом.

В поселке Ленгир Толебийского района для защиты почвенных вод и борьбы с эрозией почвы планируется построить экотуалет для школы-интерната для детей-инвалидов.

В области в экологическом направлении работают 4 неправительственных организации. Общественное объединение "Өгем" реализует новый проект по развитию эко-агротуризма в целях сохранения природы. В рамках этого проекта приехавшим в регион туристам были показаны мастер-классы по внедрению "зеленых" технологий в повседневную жизнь, а также 16 поездок на демо-зоны. Принят ряд мер по улучшению экологической обстановки региона за счет открытия источника энергии естественным путем. Общественные объединения "Огем", "ЭКО-Атамекен" провели 7 экоакций с целью охраны природы в Сайрам-Угемском, Каратауском заповедниках, внесли особый вклад в формирование экологической культуры местных жителей и туристов.

В дальнейшем АО "НК "Казавтожол" будет направлять владельцам автомобилей, проезжающих через пункты пропуска платных дорог, расположенных в районе Туркестанской области, следующее SMS-сообщение: "Құрметті жол жүргізуші, тазалық сақтап, жол бойында қоқыс тастамауларыңызды сұраймыз! Бұл – біздің Қазақстан, бұл – Таза Қазақстан!"

Фото: акимат Туркестанской области

По инициативе акима области Дархана Сатыбалды стартовал областной конкурс "Үлгілі ауыл". Это, в свою очередь, является продолжением экологической акции "Таза Қазақстан".

Конкурс состоит из двух этапов: 1 этап – районный, то есть в 15 районах и городах области созданы специальные комиссии для проведения районного этапа конкурса и принимаются документы до 1 сентября. Села-победители будут представлены в областную комиссию, где до 1 ноября определится победитель конкурса "Үлгілі ауыл".

Победившему призеру из сел, успешно осуществившему экологическую акцию, будет построен один социальный объект.

Уникальный проект продвигается в эфире "TurkistanTV" через телепроект "Үлгілі аула".

Согласно поручению главы государства, работа в данном направлении будет продолжена не разовой акцией, а постоянно реализуемой работой по озеленению и благоустройству нашей страны.