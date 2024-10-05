Пять щенков спасли из туалета в Актобе

В Актобе пять щенков упали в туалет. К ним на помощь пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали о необычной спасательной операции. В Актобе по улице Атаниязова в туалет одного из домов упали пять щенков. Спасатели, прибыв на место вызова, достали питомцев и передали их хозяевам.

Фото: МЧС РК

Чудесное спасение собаки произошло и в Атырау.