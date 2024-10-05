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Пять щенков спасли из туалета в Актобе

Пять щенков спасли из туалета в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 16:27 Фото: МЧС РК
В Актобе пять щенков упали в туалет. К ним на помощь пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали о необычной спасательной операции. В Актобе по улице Атаниязова в туалет одного из домов упали пять щенков. Спасатели, прибыв на место вызова, достали питомцев и передали их хозяевам.

Пять щенков спасли из туалета в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 16:27

Фото: МЧС РК

Чудесное спасение собаки произошло и в Атырау.

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