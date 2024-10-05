Пять щенков спасли из туалета в Актобе
Фото: МЧС РК
В Актобе пять щенков упали в туалет. К ним на помощь пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК рассказали о необычной спасательной операции. В Актобе по улице Атаниязова в туалет одного из домов упали пять щенков. Спасатели, прибыв на место вызова, достали питомцев и передали их хозяевам.
Фото: МЧС РК
Чудесное спасение собаки произошло и в Атырау.
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