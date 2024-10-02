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Законодательство РК

В Атырау произошло чудесное спасение собаки

Спасатели спасли животное, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 07:59 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью дежурному ДЧС Атырауской области поступило сообщение о странных звуках, исходивших из колодца на одной из улиц областного центра, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили собаку, которая упала в колодец возле одного из домов, расположенных по улице Сариева в микрорайоне Жулдыз-1.

Спасатели спасли животное, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 07:59

Фото: пресс-служба МЧС РК

Специалисты осторожно связали испуганное и замерзшее животное веревкой, вытащили и передали хозяину.

Спасатели спасли животное, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 07:59

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что спасатели потушили огонь в столичной многоэтажке, не потревожив ее жильцов.

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