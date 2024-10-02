В Атырау произошло чудесное спасение собаки
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью дежурному ДЧС Атырауской области поступило сообщение о странных звуках, исходивших из колодца на одной из улиц областного центра, сообщает Zakon.kz.
Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили собаку, которая упала в колодец возле одного из домов, расположенных по улице Сариева в микрорайоне Жулдыз-1.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Специалисты осторожно связали испуганное и замерзшее животное веревкой, вытащили и передали хозяину.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что спасатели потушили огонь в столичной многоэтажке, не потревожив ее жильцов.
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