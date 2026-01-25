Застряли на 7 этаже: пять человек спасли из лифта в Астане

Столичные спасатели пришли на помощь людям, застрявшим в лифте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в одном из многоэтажных жилых домов по улице Ч. Айтматова в районе Нура города Астаны в лифте оказались заблокированы пять человек, в том числе один ребенок. Лифт остановился на уровне 7-го этажа.

Прибывшие на место спасатели с помощью лифтового ключа открыли двери и помогли людям безопасно покинуть лифт.

МЧС напоминает правила безопасности в случае если вы застряли в лифте:

сохраняйте спокойствие и успокойте окружающих;

свяжитесь с диспетчером;

не нажимайте все кнопки подряд;

не пытайтесь самостоятельно открыть двери лифта;

используйте все доступные средства связи.

