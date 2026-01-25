#Казахстан в сравнении
События

Застряли на 7 этаже: пять человек спасли из лифта в Астане

спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 10:57 Фото: скриншот видео
Столичные спасатели пришли на помощь людям, застрявшим в лифте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в одном из многоэтажных жилых домов по улице Ч. Айтматова в районе Нура города Астаны в лифте оказались заблокированы пять человек, в том числе один ребенок. Лифт остановился на уровне 7-го этажа.

Прибывшие на место спасатели с помощью лифтового ключа открыли двери и помогли людям безопасно покинуть лифт.

МЧС напоминает правила безопасности в случае если вы застряли в лифте:

  • сохраняйте спокойствие и успокойте окружающих;
  • свяжитесь с диспетчером;
  • не нажимайте все кнопки подряд;
  • не пытайтесь самостоятельно открыть двери лифта;
  • используйте все доступные средства связи.

21 января пожар разгорелся на стройплощадке в Астане.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
