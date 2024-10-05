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Казахстанцы помогли открыть в Африке мечеть, школу и колодец

Казахстанцы помогли открыть в Африке мечеть, школу и колодец, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 12:09 Фото: instagram/chelovekvmaskee
Казахстанские добродетели подарили жителям Африки мечеть, школу и колодец с водой, сообщает Zakon.kz.

Известный казахстанский Робин Гуд, который творит добро и помогает нуждающимся под маской, очками и капюшоном, добрался до Африки. На своей странице в Instagram он рассказал, что наши соотечественники помогли местным жителям открыть важные объекты и получить воду.

"Мы находимся в Африке, открываем мечеть, школу и колодец", – сказал таинственный волонтер.

На кадрах видно, что молодой человек порадовал африканцев подарками: вещами, книгами, игрушками, а также угостил легендарным казахстанским шоколадом. В ответ местные жители подарили ему свою чистую улыбку.

В 2023 году "Человек в маске" дал интервью Zakon.kz, в котором рассказал, почему решил помогать людям.

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