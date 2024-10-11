Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Под маской добра: казахстанцы рассказали, как удалось открыть в Африке мечеть, школу и колодец

Под маской добра: казахстанцы рассказали, как удалось открыть в Африке мечеть, школу и колодец, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 10:26 Фото: из личного архива "Человека в маске"
Не так давно казахстанские волонтеры вдохновили пользователей соцсети своим добрым и щедрым поступком. Они помогли самым бедным жителям земли. Построили для африканцев мечеть и школу, провели чистую воду, одарили подарками: вкусной едой, новыми вещами и книгами.

Zakon.kz побеседовал с добродетелями и узнал, как им удалось попасть на отдаленный материк.

Одного из волонтеров казахстанцы узнали сразу, несмотря на то, что парень тщательно скрывает свою личность. Это не первый визит в Африку "человека в маске". В прошлом году он уже совершал подобный жест: ездил в Гамбию – это самое маленькое государство в континентальной части Африки. Тогда благодаря ему жители страны вдоволь насладились мороженым и арбузами, сыграли в футбол, а также отпраздновали открытие колодца с чистой водой.

Под маской добра: казахстанцы рассказали, как удалось открыть в Африке мечеть, школу и колодец, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 10:26

Фото: из личного архива "Человека в маске"

В этот раз житель Уральска рассказал, что они с командой из пяти казахстанцев отправились в Сомали. Чтобы добраться до него из Казахстана, требуется почти двое суток. Они поселились в палаточном лагере Байдоа. В этой местности наши открыли мечеть, школу и колодец.

Под маской добра: казахстанцы рассказали, как удалось открыть в Африке мечеть, школу и колодец, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 10:26

Фото: из личного архива "Человека в маске"

Сомали – одно из самых опасных государств мира. Более 69% населения живут за чертой бедности. Гражданская война и разгул пиратства разрушили средства коммуникации. Но, тем не менее, здесь есть прекрасные исторические места, пляжи, водопады, горные хребты и нацпарки. Мирные сомалийцы занимаются рыбной ловлей и сельским хозяйством.

"Помочь детям, живущим в нищете, – мечта моего детства, которая воплотилась благодаря неравнодушным гражданам. Попасть на материк нелегко, но если постараться, то это возможно. Мы участвовали в церемонии открытия объектов и пробыли в Африке около двух недель. К примеру, в Байдове мы первые казахстанцы, которые протянули руку помощи. Эта местность считается очень опасной, потому что граничит с террористическими группировками. Поэтому нас сопровождали две машины охраны с оружием. Но даже если бы их не было, мы ощущали себя в безопасности"."Человек в маске"
Спустя некоторое время они посетили в одном из самых опасных государств мира – Сомали. Более 69% населения находятся за чертой бедности. Гражданская война и разгул пиратства разрушили средства коммуникации. Но тем не менее здесь есть прекрасные исторические места, пляжи, водопады, горные хребты и нацпарки. Мирные сомалийцы занимаются рыбоной ловлей и сельским хозяйством. Казахстанцы поселились в палаточном лагере под названием Barwaaqo IDP в Байдоа. Где открыли мечеть, школу и колодец. "Помочь детям, живущие в нищете, мечта моего детства, которая воплотилась благодаря неравнодушным гражданам. Попасть на материк нелегко, но если постараться, то это возможно. Мы участвовали на церемонии открытия объектов и пробыли в Африке около двух недель. К примеру, в Байдове мы первые казахстанцы, которые протянули руку помощи. Эта местность считается очень опасной, потому что граничит с террористическими группировками. Поэтому нас сопровождали две машины охраны с оружием. Но даже если бы их не было, мы ощущали себя в безопасности". Все, потому что казахстанцев очень душевно встретили. Это можно судить даже по видео. Местные жители благодарили за добро, которое существенно отразиться на их благополучии и будущем. "Пообщаться с местными жителями нам помогли переводчики. Видеть счастливые эмоции детей и взрослых после открытия мечети, школы и колодца – были неописуемые чувства. Мы должны быть благодарными, что живем в разы лучше их. Африканцы остались хорошего впечатления о нашей стране и народе"., фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 10:26

Фото: из личного архива Нуртая Саркенова

Все потому, что казахстанцев очень радушно встретили. Это можно судить даже по видео. Местные жители благодарили за добро, которое существенно отразится на их будущем и благополучии. 

"Пообщаться с местными жителями нам помогли переводчики. Видеть счастливые эмоции детей и взрослых после открытия мечети, школы и колодца – неописуемые чувства. Мы должны быть благодарными, что живем в разы лучше. Африканцы испытали хорошее впечатление о нашей стране и народе"."Человек в маске"

Также среди казахстанских волонтеров оказался астанчанин Нуртай Саркенов. За три года он уже помог жителям таких африканских стран, как Нигер, Уганда и Сомали.

"В страны Африки мы с неравнодушными едем официально. Сотрудничаем с Министерством благотворительности и религии Республики Сомали. Оформляем специальную визу. Благодаря этому свободно проводим благотворительные акции. Хотя попасть туда не так легко. К тому же нужен гарант безопасности, в нашем случае власти предоставляют нам охрану. Я периодически там бываю, у нас уже есть свои представители. В этот раз на строительство мечети, где могут обучаться дети письму и чтению, а также открытие колодца ушло около 40 тыс. долларов".Нуртай Саркенов
Под маской добра: казахстанцы рассказали, как удалось открыть в Африке мечеть, школу и колодец, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 10:26

Фото: из личного архива Нуртая Саркенова

Благотворитель поделился, что больше всего его удивило в поездке.

"Сомали находится в очень плачевном состоянии из-за гражданской войны. Там проживает более одного миллиона беженцев. Они живут на один доллар в день в самодельных палатах. Большая часть населения безграмотная. Несмотря ни на что, у детей есть огромное желание получать образование, им это очень интересно. И я восхищаюсь, как тяготы судьбы не отняли их искреннюю улыбку и умение радоваться мелочам. Если бы наши знали, в каких тяжелых условиях они живут, то плакали бы. Поэтому нужно благодарить жизнь за то, что наша страна прекрасна во многом".Нуртай Саркенов
Под маской добра: казахстанцы рассказали, как удалось открыть в Африке мечеть, школу и колодец, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 10:26

Фото: из личного архива Нуртая Саркенова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 10:26
Казахстанцы помогли открыть в Африке мечеть, школу и колодец
, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 10:26

Казахстанцы отмечают, что желание помогать людям заложено в наших генах. Добро не имеет границ и других понятий, главное, чтобы оно исходило из сердца. И Африка не первая и не последняя, куда волонтеры отправляются с гуманитарной помощью. Добрая миссия будет продолжена.

Читайте также

открыли главы государств памятник Абаю Кунанбаеву
Памяти Абая Кунанбаева: какие сооружения и монументы носят имя великого мыслителя
Сахибам Садырова
Африка Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
штормовое предупреждение
Дождь, метель и гололед: в Казахстане на пятницу объявили штормовое предупреждение
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Тренды в одежде осенью 2024 года
Главные тренды в одежде осенью-2024
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: