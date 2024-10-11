Под маской добра: казахстанцы рассказали, как удалось открыть в Африке мечеть, школу и колодец

Не так давно казахстанские волонтеры вдохновили пользователей соцсети своим добрым и щедрым поступком. Они помогли самым бедным жителям земли. Построили для африканцев мечеть и школу, провели чистую воду, одарили подарками: вкусной едой, новыми вещами и книгами.

Zakon.kz побеседовал с добродетелями и узнал, как им удалось попасть на отдаленный материк.

Одного из волонтеров казахстанцы узнали сразу, несмотря на то, что парень тщательно скрывает свою личность. Это не первый визит в Африку "человека в маске". В прошлом году он уже совершал подобный жест: ездил в Гамбию – это самое маленькое государство в континентальной части Африки. Тогда благодаря ему жители страны вдоволь насладились мороженым и арбузами, сыграли в футбол, а также отпраздновали открытие колодца с чистой водой.

Фото: из личного архива "Человека в маске"

В этот раз житель Уральска рассказал, что они с командой из пяти казахстанцев отправились в Сомали. Чтобы добраться до него из Казахстана, требуется почти двое суток. Они поселились в палаточном лагере Байдоа. В этой местности наши открыли мечеть, школу и колодец.

Фото: из личного архива "Человека в маске"

Сомали – одно из самых опасных государств мира. Более 69% населения живут за чертой бедности. Гражданская война и разгул пиратства разрушили средства коммуникации. Но, тем не менее, здесь есть прекрасные исторические места, пляжи, водопады, горные хребты и нацпарки. Мирные сомалийцы занимаются рыбной ловлей и сельским хозяйством.

"Помочь детям, живущим в нищете, – мечта моего детства, которая воплотилась благодаря неравнодушным гражданам. Попасть на материк нелегко, но если постараться, то это возможно. Мы участвовали в церемонии открытия объектов и пробыли в Африке около двух недель. К примеру, в Байдове мы первые казахстанцы, которые протянули руку помощи. Эта местность считается очень опасной, потому что граничит с террористическими группировками. Поэтому нас сопровождали две машины охраны с оружием. Но даже если бы их не было, мы ощущали себя в безопасности". "Человек в маске"

Фото: из личного архива Нуртая Саркенова

Все потому, что казахстанцев очень радушно встретили. Это можно судить даже по видео. Местные жители благодарили за добро, которое существенно отразится на их будущем и благополучии.

"Пообщаться с местными жителями нам помогли переводчики. Видеть счастливые эмоции детей и взрослых после открытия мечети, школы и колодца – неописуемые чувства. Мы должны быть благодарными, что живем в разы лучше. Африканцы испытали хорошее впечатление о нашей стране и народе". "Человек в маске"

Также среди казахстанских волонтеров оказался астанчанин Нуртай Саркенов. За три года он уже помог жителям таких африканских стран, как Нигер, Уганда и Сомали.

"В страны Африки мы с неравнодушными едем официально. Сотрудничаем с Министерством благотворительности и религии Республики Сомали. Оформляем специальную визу. Благодаря этому свободно проводим благотворительные акции. Хотя попасть туда не так легко. К тому же нужен гарант безопасности, в нашем случае власти предоставляют нам охрану. Я периодически там бываю, у нас уже есть свои представители. В этот раз на строительство мечети, где могут обучаться дети письму и чтению, а также открытие колодца ушло около 40 тыс. долларов". Нуртай Саркенов

Фото: из личного архива Нуртая Саркенова

Благотворитель поделился, что больше всего его удивило в поездке.

"Сомали находится в очень плачевном состоянии из-за гражданской войны. Там проживает более одного миллиона беженцев. Они живут на один доллар в день в самодельных палатах. Большая часть населения безграмотная. Несмотря ни на что, у детей есть огромное желание получать образование, им это очень интересно. И я восхищаюсь, как тяготы судьбы не отняли их искреннюю улыбку и умение радоваться мелочам. Если бы наши знали, в каких тяжелых условиях они живут, то плакали бы. Поэтому нужно благодарить жизнь за то, что наша страна прекрасна во многом". Нуртай Саркенов

Фото: из личного архива Нуртая Саркенова

Материал по теме Казахстанцы помогли открыть в Африке мечеть, школу и колодец

Казахстанцы отмечают, что желание помогать людям заложено в наших генах. Добро не имеет границ и других понятий, главное, чтобы оно исходило из сердца. И Африка не первая и не последняя, куда волонтеры отправляются с гуманитарной помощью. Добрая миссия будет продолжена.