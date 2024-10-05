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Пожарные Восточного Казахстана высадили деревья

Пожарные Восточного Казахстана высадили деревья, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 17:40 Фото: Zakon.kz
Сотрудники ДЧС ВКО активно высаживают деревья, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве поделились, что 5 октября во Всеказахстанский день посадки деревьев восточноказахстанские спасатели высадили саженцы на территории пожарных частей.

"Мы с большим удовольствием принимаем участие в подобных акциях. Это благое дело. Пожары уничтожают большое число зеленых насаждений. Уверен, посаженные деревья будут радовать будущее поколение спасателей".Начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов

В рамках экологической акции "Чистый Казахстан" сотрудники ДЧС ВКО устроили субботник. Они провели уборку в здании и на территории пожарной части. Также они почистили от мусора улицы населенных пунктов.

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