Пожарные Восточного Казахстана высадили деревья

Сотрудники ДЧС ВКО активно высаживают деревья, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве поделились, что 5 октября во Всеказахстанский день посадки деревьев восточноказахстанские спасатели высадили саженцы на территории пожарных частей.

"Мы с большим удовольствием принимаем участие в подобных акциях. Это благое дело. Пожары уничтожают большое число зеленых насаждений. Уверен, посаженные деревья будут радовать будущее поколение спасателей". Начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов

В рамках экологической акции "Чистый Казахстан" сотрудники ДЧС ВКО устроили субботник. Они провели уборку в здании и на территории пожарной части. Также они почистили от мусора улицы населенных пунктов.

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