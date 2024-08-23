"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге
Как уточнили в городском ДП, с заявлением по факту повреждения саженцев, входящих в лесной фонд и запрещенных к порубке, обратился представитель обслуживающей компании. А возмущенные варварскими действиями местные жители забили тревогу в социальных сетях.
"В настоящее время по факту повреждения деревьев расследуется уголовное дело. По данным заявителя, на момент обследования установлен факт повреждения и гибели 36 саженцев, а именно: катальпы – 15, акации – 7, вяз – 14. По подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний мужчина", – проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.
Задержанный сообщил, что сломал деревья из хулиганских побуждений.
"Я поломал деревья, поломал саженцы. Я поломал их, потому что у меня просто было в тот день очень плохое настроение, и состояние депрессии. У меня просто был эмоциональный срыв", – сказал он.
В полиции уточнили, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
"Дело будет направлено в суд".Пресс-служба ДП Алматы
13 августа 2024 года на аллее возле озера Сайран алматинцы обнаружили 36 сломанных саженцев. Эксперты оценили ущерб в более 1 млн тенге.
Молодые деревья были посажены в 2022 году.