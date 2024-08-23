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"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге

"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 15:56 Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы арестовала мужчину, варварски сломавшего деревья. Вопиющий факт произошел вдоль речки Большая алматинка, между проспектами Толе би и Райымбека, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в городском ДП, с заявлением по факту повреждения саженцев, входящих в лесной фонд и запрещенных к порубке, обратился представитель обслуживающей компании. А возмущенные варварскими действиями местные жители забили тревогу в социальных сетях.

"В настоящее время по факту повреждения деревьев расследуется уголовное дело. По данным заявителя, на момент обследования установлен факт повреждения и гибели 36 саженцев, а именно: катальпы – 15, акации – 7, вяз – 14. По подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний мужчина", – проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

Задержанный сообщил, что сломал деревья из хулиганских побуждений.

"Я поломал деревья, поломал саженцы. Я поломал их, потому что у меня просто было в тот день очень плохое настроение, и состояние депрессии. У меня просто был эмоциональный срыв", – сказал он.

В полиции уточнили, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Дело будет направлено в суд".Пресс-служба ДП Алматы

13 августа 2024 года на аллее возле озера Сайран алматинцы обнаружили 36 сломанных саженцев. Эксперты оценили ущерб в более 1 млн тенге.

Молодые деревья были посажены в 2022 году.

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