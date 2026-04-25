"Таза Қазақстан": в этнопарке Караганды высадили 1500 деревьев

Карагандинцы активно поддержали республиканский субботник по посадке деревьев в рамках программы "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт масштабной экологической акции и обратился к участникам.

Фото: акимат Карагандинской области

В Караганде в этот день главной зоной озеленения стал этнопарк имени 10-летия независимости Казахстана.

Здесь собралось около пяти тысяч человек: общественники, молодежь, волонтеры и не равнодушные к окружающей среде жители.

Они высадили полторы тысячи саженцев сосны, березы и тополя.

Аким области Ермагамбет Булекпаев поблагодарил участников за неравнодушие к родному краю и вклад в создание комфортной, зеленой городской среды.

"По инициативе президента страны два года назад стартовал национальный проект "Таза Қазақстан". Жители нашей области активно участвуют: сажают деревья, убирают мусор, приводят в порядок свои дворы. Бизнес не остался в стороне: коллективы предприятий поддержали инициативу. Будем все вместе дальше продолжать работу. В целом по области в этом году будет посажено порядка 60 тысяч деревьев. Конечно, каждому саженцу необходимо обеспечить правильный уход, и в этом важны рекомендации специалистов", – отметил Ермагамбет Булекпаев.

В формировании экологической культуры большая роль отводится молодежи.

В своем обращении это еще раз подчеркнул президент Касым-Жомарт Токаев.

Руководитель республиканского штаба "Жасыл ел" по Карагандинской области Султан Шаймаганбет уверен, что каждое участие в экологической акции не проходит бесследно.

"Сегодня здесь собралось много молодежи. "Таза Қазақстан" – очень нужная идеологема. Посадив дерево, молодые люди задумываются об ответственности, что надо дальше ухаживать, следить за ростом. Это побуждает, чтобы больше узнать о растениях, как их правильно сажать и выращивать", – говорит лидер зеленого движения.

В этнопарке также посадили 200 саженцев ирги, которые привезли из Каркаралинского национального парка.

Своей инициативой сотрудники показали: "Таза Қазақстан" идет в унисон с международной экологической акцией "Марш парков".